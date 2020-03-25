США могут ввести запрет на реанимацию инфицированных коронавирусом

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danilov 28 Марта 2020 в 18:12:54
По словам врачей, в текущих условиях реанимирование одного пациента с остановкой дыхания требует присутствия от 8 до 30 специалистов и наличия специальных средств защиты, а также занимает слишком много времени.
Нехватка средств индивидуальной защиты и необходимость быстрого реагирования на состояние пациента в реанимации повышает вероятность заражения врачей, и других пациентов.
По мнению врачей, отказ от реанимации пациентов с COVID-19, у которых остановилось дыхание, позволит освободить медицинский персонал и сохранить средства индивидуальной защиты.
В настоящее время врачи и власти на местах рассматривают правовые и этические аспекты таких мер. Пока что все больницы продолжают реанимировать больных коронавирусом при необходимости.
https://www.washingtonpost.com/health/2020/03/25/coronavirus-patients-do-not-resucitate/
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