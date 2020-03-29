2019 – Страны, лучше всего подготовленные к пандемии

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danilov 29 Марта 2020 в 22:41:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — цитирует сообщение РИА Новости.
Покидать квартиру можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу тем, кто обязан на неё ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.
Кроме того, будут разрешены выгул животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также вынос бытового мусора.
По последним данным, в Москве выявлено 1014
Ара горный 29.03.2020 в 23:46:54 # 744394
Улыбаемся и пляшем!
Россахибы уже видно бамбуковые палки получают.