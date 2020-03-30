302 случая коронавируса зарегистрированы в Казахстане

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danilov 30 Марта 2020 в 19:59:45
В Нур-Султане - 168 случаев, Алматы - 73 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 9 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 5 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая.