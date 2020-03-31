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Заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам чрезвычайного положения в стране
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danilov 31 Марта 2020 в 21:31:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 31.03.2020 в 21:50:27   # 744655
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
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  toliktommy 31.03.2020 в 22:09:50   # 744657
Цитата: старик от 31.03.2020 15:50:27
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
Видно что интеллигент и ведет себя скромнее многих в правительстве.
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  Ара горный 31.03.2020 в 22:37:34   # 744660
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  Skype 31.03.2020 в 22:58:00   # 744669
Цитата: старик от 31.03.2020 15:50:27
Смотрю на него и он мне все больше нравится.


Чем он может нравится??? Он человек системы, чего от него ждать? Я вот на Зеленского надеялся, типа вообще не системный человек, а вышло как вышло. Вообщем там болото, ничего нового не будет, Кина не будет расходимся.

По факту он неплох, грамотный, без эмоций жирика, уравновешенный, культур мультур высокий уровень.

Этого мало для народного Лидера, для президента мож и хватамба.
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  stasik02 31.03.2020 в 23:07:30   # 744671
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  stasik02 31.03.2020 в 23:24:48   # 744676
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