Заявление Президента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам чрезвычайного положения в стране

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danilov 31 Марта 2020 в 21:31:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 31.03.2020 в 22:09:50 # 744657
Цитата: старик от 31.03.2020 15:50:27Видно что интеллигент и ведет себя скромнее многих в правительстве.
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
Ара горный 31.03.2020 в 22:37:34 # 744660
Цитата: старик от 31.03.2020 15:50:27
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
Смотрю на него и он мне все больше нравится.
Чем он может нравится??? Он человек системы, чего от него ждать? Я вот на Зеленского надеялся, типа вообще не системный человек, а вышло как вышло. Вообщем там болото, ничего нового не будет, Кина не будет расходимся.
По факту он неплох, грамотный, без эмоций жирика, уравновешенный, культур мультур высокий уровень.
Этого мало для народного Лидера, для президента мож и хватамба.
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