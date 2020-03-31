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КВИ в Жетысайском районе
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danilov 01 Апреля 2020 в 01:19:49
COVID-19 сегодня был выявлен у жительницы Жетысайского района Туркестанской области, передает пресс-служба акимата Туркестанской области.

Согласно данным, у женщины 27 марта повысилась температура тела.

30 марта ее госпитализировали в инфекционное отделение Жетысайской центральной районной больницы.

21 марта она выехала из Нур-Султана в Караганду на поезде, следовавшим по маршруту Павлодар-Кызылорда. После 6 часов ожидания на вокзале, 22 марта она села на поезд Петропавловск-Кызылорда. 23 марта поезд прибыл в Шымкент. Далее на собственном автомобиле выехала в город Жетысай.

На сегодня известно, что заболевшая коронавирусом контактировала с 16 гражданами. Среди них 5 в городе Нур-Султан и еще 11 в городе Жетысай.
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