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348
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danilov 01 Апреля 2020 в 09:03:35
"Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Шымкент - 1 случай, в Туркестанской области - 4 случая", - говорится в сообщении.

На данный час зарегистрировано 348 случаев заболевания в Казахстане, из них:

в Нур-Султане - 178,
Алматы - 82,
Кызылординской области - 18,
Атырауской области - 16,
Карагандинской области - 13,
Акмолинской области - 10,
Алматинской области - 8,
Туркестанской области - 5,
Жамбылской области - 3,
Актюбинской области - 3,
Северо-Казахстанской области - 3,
Шымкенте - 3,
Восточно-Казахстанской области - 2,
Западно-Казахстанской области - 2,
Павлодарской области - 1,
Мангистауской области - 1 случай.

За прошедшие сутки был зарегистрирован второй смертельный случай от коронавируса. 50-летний мужчина был госпитализирован в Нур-Султане 21 марта. У него были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, инсулинзависимость, артериальная гипертензия. Находился в реанимации с 22 марта.

Как выяснилось позже, мужчина болел в течение месяца, но не обращался за помощью. Его работа была связана с частыми командировками. Врачи госпитализировали 31 лицо из числа близких контактов, 55 потенциальных контактных были посажены на домашний карантин. В дальнейшем у двух близких членов семьи также обнаружили COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  AVConst 01.04.2020 в 10:27:05   # 744718
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  Лялька 01.04.2020 в 11:17:09   # 744726
Ребят, займитесь здоровьем! И все будет хорошо! Поменьше дыметь, запивать все майонезом, и бухло тоже не айс...Будьте здоровы!
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  Пришелец 01.04.2020 в 12:29:51   # 744734
а сладкое можно)))
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  GoodZone 01.04.2020 в 12:35:57   # 744735
Цитата: Лялька от 01.04.2020 05:17:09
Ребят, займитесь здоровьем! И все будет хорошо! Поменьше дыметь, запивать все майонезом, и бухло тоже не айс...Будьте здоровы!

Физические нагрузки могут как укреплять так и ухудшать иммунитет - все дело в дозе... А вообще нужно высыпаться, нормально питаться, соблюдать элементарные правила гигиены, ограничить круг общения, проветривать помещение... Присматривайте за родными, особенно за родителями, бабушками и дедушками, они у нас непоседы и думают, что им все еще по 25... Всем здоровья и удачи.
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  lado 01.04.2020 в 12:36:49   # 744736
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают
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  OlegR 01.04.2020 в 12:58:13   # 744737
Цитата: lado от 01.04.2020 06:36:49
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают


Не обращаются к врачам, да и тесты никто не делает просто так, щас цепочка в Шыме должна начаться!
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  Васяй 01.04.2020 в 13:21:42   # 744739
Цитата: OlegR от 01.04.2020 06:58:13
Цитата: lado от 01.04.2020 06:36:49
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают


Не обращаются к врачам, да и тесты никто не делает просто так, щас цепочка в Шыме должна начаться!
Их круг общения сейчас должен быть под пристальным вниманием медиков.Будем надеяться так и есть!
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