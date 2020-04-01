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danilov 01 Апреля 2020 в 09:03:35
На данный час зарегистрировано 348 случаев заболевания в Казахстане, из них:
в Нур-Султане - 178,
Алматы - 82,
Кызылординской области - 18,
Атырауской области - 16,
Карагандинской области - 13,
Акмолинской области - 10,
Алматинской области - 8,
Туркестанской области - 5,
Жамбылской области - 3,
Актюбинской области - 3,
Северо-Казахстанской области - 3,
Шымкенте - 3,
Восточно-Казахстанской области - 2,
Западно-Казахстанской области - 2,
Павлодарской области - 1,
Мангистауской области - 1 случай.
За прошедшие сутки был зарегистрирован второй смертельный случай от коронавируса. 50-летний мужчина был госпитализирован в Нур-Султане 21 марта. У него были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, инсулинзависимость, артериальная гипертензия. Находился в реанимации с 22 марта.
Как выяснилось позже, мужчина болел в течение месяца, но не обращался за помощью. Его работа была связана с частыми командировками. Врачи госпитализировали 31 лицо из числа близких контактов, 55 потенциальных контактных были посажены на домашний карантин. В дальнейшем у двух близких членов семьи также обнаружили COVID-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лялька от 01.04.2020 05:17:09
Ребят, займитесь здоровьем! И все будет хорошо! Поменьше дыметь, запивать все майонезом, и бухло тоже не айс...Будьте здоровы!
Ребят, займитесь здоровьем! И все будет хорошо! Поменьше дыметь, запивать все майонезом, и бухло тоже не айс...Будьте здоровы!
Физические нагрузки могут как укреплять так и ухудшать иммунитет - все дело в дозе... А вообще нужно высыпаться, нормально питаться, соблюдать элементарные правила гигиены, ограничить круг общения, проветривать помещение... Присматривайте за родными, особенно за родителями, бабушками и дедушками, они у нас непоседы и думают, что им все еще по 25... Всем здоровья и удачи.
Цитата: lado от 01.04.2020 06:36:49
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают
Не обращаются к врачам, да и тесты никто не делает просто так, щас цепочка в Шыме должна начаться!
Цитата: OlegR от 01.04.2020 06:58:13Их круг общения сейчас должен быть под пристальным вниманием медиков.Будем надеяться так и есть!
Не обращаются к врачам, да и тесты никто не делает просто так, щас цепочка в Шыме должна начаться!
Цитата: lado от 01.04.2020 06:36:49
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают
Вот одно не пойму - 3 заражённых человека. Они отшельники? Или у них никого нет на кого можно было покашлять и подышать? Неужели они дальше никому не передали? Где-то нас наебывают
Не обращаются к врачам, да и тесты никто не делает просто так, щас цепочка в Шыме должна начаться!