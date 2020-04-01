По факту регистрации первых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев выступил с обращением к жителям региона. На сегодняшний день количество людей, инфицированных вирусом COVID-19 в регионе, достигло 5. В обращении также говорится об усилении в области мер безопасности в связи с распространением этого вируса.

«По моему поручению в районе начаты масштабные противоэпидемические мероприятия. В первую очередь, дезинфекция очагов заражения и общественных мест. Продолжается выявление контактных лиц для их последующей изоляции и обследования. Крайне важно не допустить распространения инфекции и своевременно оказывать медицинскую помощь. В Жетысайский район направлена мобильная группа, в составе которой представители полиции, здравоохранения, соцзащиты и санэпидемиологи», - заявил У.Шукеев.

Кроме того, в качестве дополнительной помощи в район отправят необходимое медицинское оборудование и спецтранспорт. В тоже время, из других районов области в Жетысай направлено 6 бригад из числа специалистов-инфекционистов и реаниматологов. Противоэпидемиологические мероприятия возглавит главный инфекционист области. Госпитали и обсервационные пункты полностью готовы к приему пациентов.

Вместе с тем, согласно поручению главы региона на границах населенных пунктов, где объявлен карантин установят блокпосты. Граждане, нарушившие режим чрезвычайного положения, понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Также в обращении говорится о проведении в районе масштабной дезинфекции очагов инфекции и общественных мест. В связи с высоким риском распространения эпидемии, аким области призвал население с пониманием отнестись к мерам, принимаемым в связи с чрезвычайной ситуацией, а также неукоснительно соблюдать выполнять инструкции врачей.

В целях предотвращения распространения вируса все граждане должны носить медицинские маски. Запрещается находиться без масок в магазинах и общественных местах. Ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств и выхода на работу. Запрещается проводить семейные торжества и религиозные обряды.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич призвал не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации. Достоверная информация о текущей ситуации размещается на официальных интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов.

«Уважаемые земляки! Сегодня весь мир переживает трудный период. Я убежден, благодаря единству и нашей сплоченности мы сможем преодолеть его. Прошу сохранять спокойствие и здравый смысл, доверять только проверенной информации из официальных источников. Мы полностью контролируем ситуацию и принимаем своевременные меры. Будьте спокойны и здоровы»,- сказал У.Шукеев в своем обращении.



Пресс-служба акима Туркестанской области