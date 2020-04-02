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Токаев подписал указ: военнообязанных призывают на специальные сборы
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danilov 02 Апреля 2020 в 20:46:03
В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.

2. Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей:

1) по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных
на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Военнообязанные - граждане Республики Казахстан, состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учете (Закон о воинской службе и статусе военнослужащих).

Специальные сборы - вид воинских сборов, проводимых в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан (Закон о воинской службе и статусе военнослужащих).
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  Xplodk4 02.04.2020 в 20:51:29   # 744883
? Что за
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  Aлекс 02.04.2020 в 20:59:53   # 744885
Нужны дезинфекторы,патрульные на посты и может еще один вид деятельности...
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  старик 02.04.2020 в 21:54:54   # 744891
Мы таких "призывников" в армии называли партизанами, КЗ возрождает партизанщину?
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  htmaker 02.04.2020 в 22:36:03   # 744902
Что-то точно будет . На блок-постах стоят в полной экипе, в брониках. Для борьбы с вирусом наличие кевлара не требуется вроде.
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