Токаев подписал указ: военнообязанных призывают на специальные сборы

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danilov 02 Апреля 2020 в 20:46:03
1. Призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан.
2. Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей:
1) по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Республики Казахстан организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных
на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов;
2) принять иные меры, вытекающие из настоящего указа.
3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Военнообязанные - граждане Республики Казахстан, состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе до предельного возраста состояния на воинском учете (Закон о воинской службе и статусе военнослужащих).
Специальные сборы - вид воинских сборов, проводимых в целях выполнения мероприятий по введению и обеспечению режима чрезвычайного положения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий и в иных случаях, определяемых Президентом Республики Казахстан (Закон о воинской службе и статусе военнослужащих).
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