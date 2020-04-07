Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение реанимации

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danilov 07 Апреля 2020 в 15:26:31
По просьбе Джонсона замещать его на премьерском посту "при необходимости" будет министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщил пресс-секретарь премьера. Он также сказал, что Джонсону оказывается "превосходная медицинская помощь".
"Сегодня во второй половине дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в лондонскую больницу Сент-Томас с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.
Лишь несколько часов в "Твиттере" премьера появилась запись о том, что он бодр духом и находится на связи со своей командой.
Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.
Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице под наблюдением. Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончались 439 человек.
На данный момент в Британии зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.
https://www.bbc.com/russian/news-52189747
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Цитата: старик от 07.04.2020 13:06:59
Какая на хрен разница подключен он к ИВЛ или (как выяснилось)дышит кислородом через маску?
Какая на хрен разница подключен он к ИВЛ или (как выяснилось)дышит кислородом через маску?
Большая разница. Сейчас ему предоставляют кислород, но дышит он сам, т.е. состояние относительно нормальное. А в случае с ИВЛ он практически не дишит, ИВЛ делает работу, т.е. дела очень плохи