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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21:15 часов 8 апреля 2020 года в Казахстане
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danilov 08 Апреля 2020 в 21:20:37
Зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур - Султан - 1, в г. Шымкент - 3, в Кызылординской области - 4, в Туркестанской области - 1.

Всего в стране подтверждено 718 случаев регистрации коронавируса, из них:

⚡ в Нур-Султане – 223,

⚡ Алматы – 119,

⚡ Кызылординской области - 76,

⚡ Карагандинской области - 55,

⚡ Жамбылской области - 45,

⚡ Акмолинской области - 43,

⚡ Атырауской области - 36,

⚡ Туркестанская область - 34,

⚡ СКО - 25,

⚡ г. Шымкент - 23,

⚡️ Актюбинской области - 11,

⚡ Алматинской области - 10,

⚡ ВКО - 6,

⚡ Мангистауской области - 6,

⚡️Костанайской области - 3.

⚡ ЗКО - 2,

⚡ Павлодарской области - 1,

⚡️Оперативный штаб Госкомиссии
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