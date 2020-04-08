Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 21:15 часов 8 апреля 2020 года в Казахстане

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danilov 08 Апреля 2020 в 21:20:37
Всего в стране подтверждено 718 случаев регистрации коронавируса, из них:
⚡ в Нур-Султане – 223,
⚡ Алматы – 119,
⚡ Кызылординской области - 76,
⚡ Карагандинской области - 55,
⚡ Жамбылской области - 45,
⚡ Акмолинской области - 43,
⚡ Атырауской области - 36,
⚡ Туркестанская область - 34,
⚡ СКО - 25,
⚡ г. Шымкент - 23,
⚡️ Актюбинской области - 11,
⚡ Алматинской области - 10,
⚡ ВКО - 6,
⚡ Мангистауской области - 6,
⚡️Костанайской области - 3.
⚡ ЗКО - 2,
⚡ Павлодарской области - 1,
⚡️Оперативный штаб Госкомиссии
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