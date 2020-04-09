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Трамп: от коронавируса умирает непропорционально много афроамериканцев
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danilov 09 Апреля 2020 в 16:08:21
«Мы видим огромные доказательства того, что афроамериканцы подвержены пандемии коронавируса в гораздо большем количестве, чем другие граждане нашей страны», – заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США уточнил, что на чернокожее сообщество вирус воздействует «в три или четыре раза больше».

«Мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему. Это ужасно», – добавил глава Белого дома, подчеркнув, что его администрация будет «оказывать поддержку» афроамериканцам. Но не уточнил какую.

Статистику президент США не привёл, но пообещал представить «в течение следующих двух или трех дней».

В одной только Луизиане, где афроамериканцы составляют около 32% населения штата, на их долю приходится более 70% всех смертей.

https://thehill.com/policy/healthcare/491666-white-house-acknowledges-coronavirus-disproportionately-taking-african
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 09.04.2020 в 16:47:35   # 745560
Шараебяться много,вот и вся причина
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  bolatbol 09.04.2020 в 17:30:14   # 745566
Тут скорее всего играет роль разница в культурных ценностях. Белые, достигнув совершеннолетия, уходят от родителей, заводят детей, (они такие милые, когда маленькие), потом, когда они вырастают, а сними и их проблемы, выпроваживают за дверь. Бизнес, ничего личного.
Черные живут многодетными общинами, привязаны друг к другу с детства, не хотят где-то далеко учиться и работать в чужой среде, даже если такая судьба сулит им большие деньги. Гораздо проще работать в своем районе, пусть и на низкооплачиваемой работе, но иметь возможность ежедневного общения с близкими и родными. Из-за стабильного безденежья страдает качество питания. Фастфуд, пропитанный химией, приводит к диабету, ожирению, гипертонии, артрозу и т.п. И если у многих здоровых болезнь проходит бессимптомно, то у страдающих хроническими заболеваниями иммунитет не справляется с ОРЗ.
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