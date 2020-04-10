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ЧП
Режим ЧП придется продлить - Токаев
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danilov 10 Апреля 2020 в 16:00:26
Режим чрезвычайного положения продлят в Казахстане до конца апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, в котором в режиме видеосвязи участвовали акимы областей и городов республиканского значения, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур.

"15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля. Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов", - отметил Глава государства в своем выступлении.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения с 8.00 часов 16 марта до 7.00 часов 15 апреля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шокан 10.04.2020 в 17:12:04   # 745687
Отлично! Замечательно! Превосходно! Что и требовалось доказать! Браво нашему "любимому" правительству! Ура! Ура! Ура!
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  stasik02 10.04.2020 в 17:30:00   # 745689
Где-то я уже это слышал

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  stasik02 10.04.2020 в 17:31:26   # 745690
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  Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:33:19   # 745691
Что и следовало ожидать всем фирмам алматанским(нашим здесь) давно сказали до мая сидите дома
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  Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:35:31   # 745692
Подождем чё делать
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  GoodZone 10.04.2020 в 17:40:14   # 745695
19-го Пасха... далее родительское... Не хорошо получается перед усопшими...
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  Hulioibaldez 10.04.2020 в 17:50:31   # 745697
Все бывает в жизни.думаю усопшие простят тебя за это.не хотят они скоро тебя к себе.ели серьезно ну так получилось не всегда бывает все что мы задцмываем сбывается.так же и тут.
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