В Белоруссии следует запретить массовые мероприятия - ВОЗ

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danilov 12 Апреля 2020 в 17:10:51
Всемирная организация здравоохранения рекомендует властям Белоруссии усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.
"Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц", - сказал О'Коннор на брифинге в Минске. Также, по его словам, необходимы "мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса".
Непонимающий
Белоруссия вступает в новый этап вспышки коронавируса, заявил глава работавшей в республике миссии Всемирной организации здравоохранения Патрик О'Коннор.
"Мы видим рост заболеваемости в Белоруссии. Если смотрим на кривую роста, то эта кривая получается довольно крутой, по восходящей. Нужны дополнительные меры, чтобы сгладить кривую", - отметил эксперт. Глава миссии констатировал, что "с начала работы миссии (8 апреля) мы увидели рост (количества инфицированных) в два раза каждые два-три дня".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 12.04.2020 в 17:46:52 # 745857
KapitanNemo 12.04.2020 в 18:50:07 # 745867
Больные и так на лечении находятся.
Кто слаб или в возрасте сами ограничивают себя - сидят дома например.
Большинство является здоровым и может жить в обычном ритме.
Жизнь - это движение.
Цитата: KapitanNemo от 12.04.2020 12:50:07такие движняковые поперезаражают своих престарелых родных и близких, а те пополнят статистику умерших
Иммунитет в боевых условиях вырабатывают.
Больные и так на лечении находятся.
Кто слаб или в возрасте сами ограничивают себя - сидят дома например.
Большинство является здоровым и может жить в обычном ритме.
Жизнь - это движение.
Иммунитет в боевых условиях вырабатывают.
Больные и так на лечении находятся.
Кто слаб или в возрасте сами ограничивают себя - сидят дома например.
Большинство является здоровым и может жить в обычном ритме.
Жизнь - это движение.
KapitanNemo 12.04.2020 в 19:07:59 # 745871
Какая-то хрень из Китая вышла, шустрее, но слабее обычного гриппа. И по норкам всех загнали.
А выйдет хрень посильнее, что делать будем?
ОЗК с противогазом одевать?
Эта планета принадлежит вообще-то вирусам.
Природа самый настоящий био-террорист.
Сейчас обнаружили еще 6 короновирусов, всего их более 40.
Один перешел к человеку и наступил армагедец.
Иммунитет как приспособится?
KapitanNemo 12.04.2020 в 19:34:29 # 745876
Сегодня День Космонавтики.
11 апр
В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом
Большинство случаев инфицирования выявили в Минске и Витебской области, заболевание проходит бессимптомно. В ВОЗ заявили, что страна вошла «в новую фазу эволюции вспышки коронавируса»
В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Владимир Караник, передает TUT.by https://news.tut.by/society/680301.html.
По его словам, большинство медиков заразились в Минске, а также Минской и Витебской областях, в других регионах случаи инфицирования единичные. Он также сообщил, что у большинства медиков заболевание проходит без симптомов, никто из них не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным Минздрава, в Белоруссии с начала пандемии коронавируса зафиксировано 2226 случаев заболевания COVID-19, из них 245 за последние сутки. Выздоровели 172 человека, умерли 23.
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике заявил, что в Белоруссии может резко вырасти число заболевших. По его словам, Белоруссия «входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса». Он призвал власти страны принять дополнительные меры, чтобы снизить распространение инфекции.
По словам Караника, четких критериев для ввода в стране крайних ограничительных мер, таких как карантин, нет. «Если мы можем организовать социальное дистанцирование, то мы должны это делать. И это в первую очередь зависит ото всех нас: от того, как мы будем выполнять рекомендации», — заявил он.
В то же время министр отметил, что из тех, кого отправили на обязательную самоизоляцию, этот режим соблюдают не все, «15–20% людей во время проверок не были найдены на местах», в связи с этим власти решили ввести для них административную ответственность.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/04/2020/5e91c6499a794748029ecb9b
В Белоруссии 301 медик заразился коронавирусом
Большинство случаев инфицирования выявили в Минске и Витебской области, заболевание проходит бессимптомно. В ВОЗ заявили, что страна вошла «в новую фазу эволюции вспышки коронавируса»
В Белоруссии заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 лабораторно подтвердили у 301 медицинского работника. Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Владимир Караник, передает TUT.by https://news.tut.by/society/680301.html.
По его словам, большинство медиков заразились в Минске, а также Минской и Витебской областях, в других регионах случаи инфицирования единичные. Он также сообщил, что у большинства медиков заболевание проходит без симптомов, никто из них не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По данным Минздрава, в Белоруссии с начала пандемии коронавируса зафиксировано 2226 случаев заболевания COVID-19, из них 245 за последние сутки. Выздоровели 172 человека, умерли 23.
Глава миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике заявил, что в Белоруссии может резко вырасти число заболевших. По его словам, Белоруссия «входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса». Он призвал власти страны принять дополнительные меры, чтобы снизить распространение инфекции.
По словам Караника, четких критериев для ввода в стране крайних ограничительных мер, таких как карантин, нет. «Если мы можем организовать социальное дистанцирование, то мы должны это делать. И это в первую очередь зависит ото всех нас: от того, как мы будем выполнять рекомендации», — заявил он.
В то же время министр отметил, что из тех, кого отправили на обязательную самоизоляцию, этот режим соблюдают не все, «15–20% людей во время проверок не были найдены на местах», в связи с этим власти решили ввести для них административную ответственность.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/04/2020/5e91c6499a794748029ecb9b