Гуманитарная помощь прибыла из Польши в Казахстан
danilov 13 Апреля 2020 в 09:52:36
Сегодня из Польши чартерным рейсом отечественной авиакомпании «SCAT» в нашу страну прибыла очередная партия гуманитарного груза в виде защитных масок многократного использования (100 тыс. штук), предоставленных польской компанией «Wipasz», а также персональных компьютеров (ноутбуков) для дистанционного обучения казахстанских школьников, переданных в дар Фондом князей Любомирских.
С 17 марта по 12 апреля 2020 года в Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции и ОАЭ.
©️Министерство иностранных дел РК