О летальном случае в ВКО

У пациентки помимо CОVID-19, была 2-х сторонняя очаговая пневмония, левосторонний плеврит, дыхательная недостаточность 3 степени, токсический миокардит, острый респираторный дисстресс – синдром, тяжелая алкогольная интоксикация.Вот это букет!
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danilov 13 Апреля 2020 в 13:44:44
После получения результатов, пациентка была переведена в инфекционный стационар, в палату интенсивной терапии.
У пациентки помимо CОVID-19, была 2-х сторонняя очаговая пневмония, левосторонний плеврит, дыхательная недостаточность 3 степени, токсический миокардит, острый респираторный дисстресс – синдром, тяжелая алкогольная интоксикация.
С пациенткой работала бригада реаниматологов, пациентка была подключена к аппарату ИВЛ, проводились реанимационные мероприятия. Дважды за ночь была остановка сердечной деятельности, дважды успешная реанимация.
Однако, при повторной остановке сердечной деятельности, реанимационные мероприятия оказались безуспешны, констатирована биологическая смерть.
©️Управление здравоохранения ВКО