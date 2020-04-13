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О летальном случае в ВКО
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danilov 13 Апреля 2020 в 13:44:44
Женщина 1979 г.р. была доставлена 12 апреля службой скорой помощи в тяжелом состоянии в провизорный стационар, где согласно алгоритму были взяты анализы на CОVID-19. Результат положительный.

После получения результатов, пациентка была переведена в инфекционный стационар, в палату интенсивной терапии.

У пациентки помимо CОVID-19, была 2-х сторонняя очаговая пневмония, левосторонний плеврит, дыхательная недостаточность 3 степени, токсический миокардит, острый респираторный дисстресс – синдром, тяжелая алкогольная интоксикация.

С пациенткой работала бригада реаниматологов, пациентка была подключена к аппарату ИВЛ, проводились реанимационные мероприятия. Дважды за ночь была остановка сердечной деятельности, дважды успешная реанимация.

Однако, при повторной остановке сердечной деятельности, реанимационные мероприятия оказались безуспешны, констатирована биологическая смерть.

©️Управление здравоохранения ВКО
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  старик 13.04.2020 в 18:53:43   # 745999
Quote:
У пациентки помимо CОVID-19, была 2-х сторонняя очаговая пневмония, левосторонний плеврит, дыхательная недостаточность 3 степени, токсический миокардит, острый респираторный дисстресс – синдром, тяжелая алкогольная интоксикация.
Вот это букет!
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