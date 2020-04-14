Пчеловоды Алматы на грани разорения из-за карантина

Власти Башкирии вчера официально признали крупный очаг распространения новой коронавирусной инфекции в системе здравоохранения: им стала Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова, где, только по приблизительным данным, диагноз COVID-19 предварительно подтвержден у 50 пациентов и врачей. Пробы на коронавирус взяты у 1200 сотрудников и госпитализированных в РКБ, которая обслуживает пациентов со всей республики. Некоторые из них, вернувшись по месту жительства, создали очаги заражения в других муниципалитетах: на карантин частично или полностью закрыты больницы в Бирске, Мелеузе, Белебее, Октябрьском.