Пчеловоды Алматы на грани разорения из-за карантина

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danilov 14 Апреля 2020 в 12:32:02
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 14.04.2020 в 14:35:33 # 746106
Цитата: Mikado от 14.04.2020 08:13:56
Спасибо! Я плакалЪ!
Ара горный 14.04.2020 в 14:37:26 # 746107
Цитата: КЕДЫ от 14.04.2020 08:28:12
не только пчеловодам тяжело. не люблю их наебщиков.
не только пчеловодам тяжело. не люблю их наебщиков.
Пчеловоды специфичная категория людей, они подобны своим питомцам, прижимистые и скаредные.
Кеды, на Урал не ходи на Саяны ходи. В Сыктывкаре, Уфе больнички стали рассадниками коронавируса.
Ара горный 14.04.2020 в 14:44:45 # 746108
Власти Башкирии вчера официально признали крупный очаг распространения новой коронавирусной инфекции в системе здравоохранения: им стала Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова, где, только по приблизительным данным, диагноз COVID-19 предварительно подтвержден у 50 пациентов и врачей. Пробы на коронавирус взяты у 1200 сотрудников и госпитализированных в РКБ, которая обслуживает пациентов со всей республики. Некоторые из них, вернувшись по месту жительства, создали очаги заражения в других муниципалитетах: на карантин частично или полностью закрыты больницы в Бирске, Мелеузе, Белебее, Октябрьском.
https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4318073
Цитата: shlenchak от 14.04.2020 08:29:34
В объединение пчеловодов выдали пропуска, и внесли в базу так что нормально можно двигаться
В объединение пчеловодов выдали пропуска, и внесли в базу так что нормально можно двигаться
Можно подробней? А то у меня пара знакомых и пара родственников исстрадались. Разве сейчас, вообще, есть общество пчеловодов. По-моему, оно умерло, как и многое другое