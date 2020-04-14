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Пчеловоды Алматы на грани разорения из-за карантина
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danilov 14 Апреля 2020 в 12:32:02
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  Софруджу 14.04.2020 в 12:58:13   # 746088
А мои знакомые мужики-пчеловоды не могут навестить свои пасеки, назодящиеся за городом. И тоже переживают, что пчёлы погибнут
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  Mikado 14.04.2020 в 14:13:56   # 746099
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  КЕДЫ 14.04.2020 в 14:28:12   # 746102
не только пчеловодам тяжело. не люблю их наебщиков.
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  shlenchak 14.04.2020 в 14:29:34   # 746104
В объединение пчеловодов выдали пропуска, и внесли в базу так что нормально можно двигаться
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  shlenchak 14.04.2020 в 14:32:47   # 746105
Кстати когда то кто то писал конец света начнется с исчезновения пчел в мире
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  Ара горный 14.04.2020 в 14:35:33   # 746106
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  Ара горный 14.04.2020 в 14:37:26   # 746107
Цитата: КЕДЫ от 14.04.2020 08:28:12
не только пчеловодам тяжело. не люблю их наебщиков.


Пчеловоды специфичная категория людей, они подобны своим питомцам, прижимистые и скаредные.

Кеды, на Урал не ходи на Саяны ходи. В Сыктывкаре, Уфе больнички стали рассадниками коронавируса.
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  Ара горный 14.04.2020 в 14:44:45   # 746108
Quote:
Власти Башкирии вчера официально признали крупный очаг распространения новой коронавирусной инфекции в системе здравоохранения: им стала Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова, где, только по приблизительным данным, диагноз COVID-19 предварительно подтвержден у 50 пациентов и врачей. Пробы на коронавирус взяты у 1200 сотрудников и госпитализированных в РКБ, которая обслуживает пациентов со всей республики. Некоторые из них, вернувшись по месту жительства, создали очаги заражения в других муниципалитетах: на карантин частично или полностью закрыты больницы в Бирске, Мелеузе, Белебее, Октябрьском.


https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4318073
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  Софруджу 14.04.2020 в 16:40:06   # 746113
Цитата: shlenchak от 14.04.2020 08:29:34
В объединение пчеловодов выдали пропуска, и внесли в базу так что нормально можно двигаться


Можно подробней? А то у меня пара знакомых и пара родственников исстрадались. Разве сейчас, вообще, есть общество пчеловодов. По-моему, оно умерло, как и многое другое
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