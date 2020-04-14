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64 казахстанца узнали, что уже переболели коронавирусом раньше
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философ 14 Апреля 2020 в 18:48:01
В Нур-Султане и Алматы началось экспресс-тестирование отдельных категорий населения на коронавирусную инфекцию. Выборка граждан проводится через специальное онлайн-анкетирование на сайте https://formcovid.eisz.kz/index.html. Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Людмила Бюрабекова.

- 3 136 экспресс-тестов уже сделаны, из которых 354 на автомобильных пунктах пропуска и 2782 в медицинских организациях. У 64 результаты показали наличие антител, то есть это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Дальше, согласно алгоритму, этих людей тестируют методом ПЦР, - сообщила она на брифинге в понедельник, 13 апреля.

Пока экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию доступно лишь в двух городах - Нур-Султане и Алматы, также им охвачены все санитарно-пропускные пункты на границах, где проводится тестирование всех въезжающих. Бюрабекова отметила, что экспресс-тесты производства КНР закупили меценаты в количестве 270 тыс.

Категории тестируемых определены и согласованы с Министерством здравоохранения.

Тестирование проводится бесплатно.

https://forbes.kz/process/medicine/64_kazahstantsa_uznali_chto_uje_pereboleli_koronavirusom_ranshe
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dulat 14.04.2020 в 20:36:35   # 746138
когда мы болели в январе , никому не было интересно наше состояние , никаких поддержек и помощи ,
весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,
на месяц все тормознули без нужды
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  htmaker 14.04.2020 в 20:54:51   # 746141
Quote:
64 казахстанца узнали, что уже переболели коронавирусом раньше

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  Zoggyla 14.04.2020 в 21:01:15   # 746144
Цитата: Dulat от 14.04.2020 14:36:35
когда мы болели в январе , никому не было интересно наше состояние , никаких поддержек и помощи ,
весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,
на месяц все тормознули без нужды
Вообще-то это было в период с февраля по май 2019, когда вся больница была у нас забита пневмониками, а диагноз был дежурный ОРВИ)
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  Мура45 14.04.2020 в 21:11:58   # 746148
В конце декабря тоже приболел. В общем, числа до 15-го января кашель, дня три высокая температура, полная апатия.
До этого не болел лет 15, если не больше.
Куча знакомых слегли в тот же период с похожими симптомами, хотя, по их словам, тоже по несколько лет не болели.
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  Aлекс 14.04.2020 в 21:35:54   # 746153
их в статистику включат?
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  Mustang 14.04.2020 в 21:40:33   # 746154
Да, тоже уже писал, что в начале декабря болел... Больничный открывал на 10 дней. Флюрографию два раза снимали... Думали пневмания, так как ужасный кашель был, и сложно дышать было... А температура, так это вообще отдельная история, всё время сбивал. Да и на лекарство ушло около 50000... Не считая процедурный кабинет... А сказали мне, что у меня был тяжелый грипп...Уверен, что процентов на 90 я тоже этой фегней переболел... Так как до сих пор кашляю и макрота, и сопли...
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  Ал 15.04.2020 в 02:28:01   # 746183
Чтобы уточниться в анамнезе описанных до начала этого года болезней: по описаниям СМИ, последствия короновируса вызывают сухой кашель...
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