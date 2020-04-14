64 казахстанца узнали, что уже переболели коронавирусом раньше

когда мы болели в январе , никому не было интересно наше состояние , никаких поддержек и помощи ,весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,на месяц все тормознули без нужды