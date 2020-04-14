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философ 14 Апреля 2020 в 18:48:01
- 3 136 экспресс-тестов уже сделаны, из которых 354 на автомобильных пунктах пропуска и 2782 в медицинских организациях. У 64 результаты показали наличие антител, то есть это люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Дальше, согласно алгоритму, этих людей тестируют методом ПЦР, - сообщила она на брифинге в понедельник, 13 апреля.
Пока экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию доступно лишь в двух городах - Нур-Султане и Алматы, также им охвачены все санитарно-пропускные пункты на границах, где проводится тестирование всех въезжающих. Бюрабекова отметила, что экспресс-тесты производства КНР закупили меценаты в количестве 270 тыс.
Категории тестируемых определены и согласованы с Министерством здравоохранения.
Тестирование проводится бесплатно.
https://forbes.kz/process/medicine/64_kazahstantsa_uznali_chto_uje_pereboleli_koronavirusom_ranshe
Комментарии, по рейтингу, по дате
весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,
на месяц все тормознули без нужды
64 казахстанца узнали, что уже переболели коронавирусом раньше
Цитата: Dulat от 14.04.2020 14:36:35Вообще-то это было в период с февраля по май 2019, когда вся больница была у нас забита пневмониками, а диагноз был дежурный ОРВИ)
когда мы болели в январе , никому не было интересно наше состояние , никаких поддержек и помощи ,
весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,
на месяц все тормознули без нужды
когда мы болели в январе , никому не было интересно наше состояние , никаких поддержек и помощи ,
весь казахстан переболел с середины декабря по конец февраля , им было насрать , как только экономика стала нагибаться , в политике пошли трещины --- сразу карантин ,
на месяц все тормознули без нужды
До этого не болел лет 15, если не больше.
Куча знакомых слегли в тот же период с похожими симптомами, хотя, по их словам, тоже по несколько лет не болели.