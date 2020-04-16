Германия одной из первых в Европе смягчит условия карантина

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философ 16 Апреля 2020 в 20:29:57
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду объявила о переходе к следующему этапу плана страны по борьбе с распространением коронавируса.
Этот план включает постепенное открытие школ и небольших магазинов, при этом сохраняются правила социального дистанцирования и строгие меры гигиены.
В среду Меркель начала свое выступление на пресс-конференции со слов благодарности жителям страны за соблюдение строгих правил карантина, а также выразила соболезнования всем тем, чья жизнь так или иначе изменилась с появлением вируса.
Что касается смягчения ограничительных мер, то власти Германии разрешат магазинчикам площадью менее 800 квадратных метров открыться 20 апреля при условии соблюдения действующих правил социального дистанцирования.
Школы в стране начнут постепенно открывать свои двери 4 мая опять-таки при условии строгого соблюдения гигиены.
Парикмахерские могут возобновить работу 4 мая, если будут соблюдены защитные меры.
Действующее правило о том, что люди могут встречаться только с одним человеком за пределами дома, остается в силе, а также правило о том, что люди должны держаться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Крупные мероприятия, такие как спортивные состязания и концерты, будут запрещены до 31 августа.
Бары, рестораны, детские сады, театры и кинотеатры будут закрыты до дальнейшего уведомления.
Религиозные собрания также отменены в обозримом будущем.
Защитные маски «настоятельно рекомендуется», но не обязательно, в магазинах и в общественном транспорте.
Строгий контроль на границах Германии будет действовать, по крайней мере, 20 дней.
В ходе пресс-конференции канцлер Меркель предупредила, что «всем нам придется жить с этим, пока не будет создано лекарство или вакцина», которые смогут остановить смертоносный вирус.
Она также подчеркнула, что число инфекций и число смертей, которые достигли своего пика в Германии, представляют лишь «промежуточный успех».
Стоит отметить, что в Германии от нового коронавируса скончались 3 804 человека. Количество инфицированных людей в стране составляет 134 753 человека.
https://www.inform.kz/ru/germaniya-odnoy-iz-pervyh-v-evrope-smyagchit-usloviya-karantina_a3638904
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