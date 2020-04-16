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Самолет МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ аэропорта Караганды
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danilov 16 Апреля 2020 в 20:47:39
НУР-СУЛТАН, 16 апреля. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился близ аэропорта Караганды, экипаж катапультировался. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

По ее данным, авария произошла "в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства". Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. "После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы", - рассказали в пресс-службе.

https://tass.ru/proisshestviya/8262847
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Rebel 16.04.2020 в 21:27:01   # 746426
люди жывы и слава богу!
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  DITRX 16.04.2020 в 22:22:33   # 746439
Вспомнился Бекэйр как он там что то не слуху не духу.
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