Самолет МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ аэропорта Караганды

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danilov 16 Апреля 2020 в 20:47:39
По ее данным, авария произошла "в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства". Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. "После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы", - рассказали в пресс-службе.
https://tass.ru/proisshestviya/8262847
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