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Что известно о летчиках, самолет которых упал близ Караганды
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KAN13 17 Апреля 2020 в 11:37:51
В Минобороны сообщили, что Курмангалиев и Гаврилко опытные военные летчики.
Истребителем МиГ-31, который потерпел крушение близ Караганды, управляли подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко. Оба доставлены в больницу, передает zakon.kz.

В Министерстве обороны сообщили, что подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко опытные военные летчики. Общий налет А. Курмангалиева составляет 888 часов, И. Гаврилко — 1161 час.

Первой на место авиакрушения прибыла наземная поисково-спасательная служба военно-воздушных сил Казахстана. Первую медицинскую помощь оказали на месте, затем пострадавших эвакуировали в больницу Караганды.

В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого — средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.

Накануне, 16 апреля, стало известно о крушении военного самолета близ Караганды. Комиссия Минобороны начала расследование крушения самолета под Карагандой.

источник: Zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 17.04.2020 в 12:25:56   # 746472
Читал книгу Валерия Меницкого, летчика испытателя КБ МиГ, Миг 31 машина выдающаяся, но сложная в управлении, погубила Федотова, шеф пилота КБ, мог бы остаться в живых, но их работа посадить даже неисправную машину, в то время как у строевых летчиков все проще, машину подальше от домов и "выходи".
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