Что известно о летчиках, самолет которых упал близ Караганды

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 17 Апреля 2020 в 11:37:51
Истребителем МиГ-31, который потерпел крушение близ Караганды, управляли подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко. Оба доставлены в больницу, передает zakon.kz.
В Министерстве обороны сообщили, что подполковник А. Курмангалиев и подполковник И. Гаврилко опытные военные летчики. Общий налет А. Курмангалиева составляет 888 часов, И. Гаврилко — 1161 час.
Первой на место авиакрушения прибыла наземная поисково-спасательная служба военно-воздушных сил Казахстана. Первую медицинскую помощь оказали на месте, затем пострадавших эвакуировали в больницу Караганды.
В настоящее время летчикам оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние одного оценивается врачами как удовлетворительное, другого — средней степени тяжести, — говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1991 году. Это уже четвертый аварийный инцидент с МиГ-31 в Казахстане. Предыдущие происходили в 2007, 2008, 2013 годах.
Накануне, 16 апреля, стало известно о крушении военного самолета близ Караганды. Комиссия Минобороны начала расследование крушения самолета под Карагандой.
источник: Zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате