Америку накрывает волна протестов против карантинных мер и режима самоизоляции

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danilov 17 Апреля 2020 в 15:28:08
емонстранты называют свои акции “Операция пробка”. Пока карантины не отменились, они не могут легально проводить традиционные митинги. Поэтому они участвуют в масштабных автозабегах, вывешивая флаги и плакаты из окон своих машин.
Активнее всего протесты проходят в Мичигане, который стал настоящим центром противостояния сторонников и противников режима самоизоляции. Дело в том, что местный губернатор Гретчен Уитмер приняла совсем уж драконовские меры для борьбы с эпидемией. В частности, в Мичигане теперь запрещены вообще любые собрания, и даже родственникам нельзя встречаться друг с другом.
Губернатор Уитмер уже успела прославиться и тем, как она решила проводить голосование на праймериз в самый разгар эпидемии, что, как многие считают, привело к вспышке инфекции в штате. Она же долго противилась экспериментальным методам лечения коронавируса, даже угрожая врачам тюремными сроками, если они вздумают применять антималярийные препараты.
Кроме Мичигана крупные демонстрации состоялись в Северной Каролине и Вайоминге. Их участники говорят о том, что карантин в нынешнем виде приведет к массовому разорению малого бизнеса и разрухе в экономике. Они требуют закрывать на карантин лишь отдельные округа или районы, где находится больше всего зараженных COVID-19, а не целые штаты.
Протестующие шутят, что бензин сейчас в Америке дешевый, а работы всё равно нет, поэтому они могут неделями проводить свои автозабеги, шуметь, сигналить и обращать на себя внимание местной власти. В Мичигане они добиваются отзыва Уитмер или её отставки за проявленную некомпетентность в такой критической ситуации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 17.04.2020 в 19:06:11 # 746514