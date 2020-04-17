Посол Китая о коронавирусе: однажды все тайное станет явным

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danilov 17 Апреля 2020 в 15:48:37
— Сегодня, когда большинство стран мира лицом к лицу столкнулись со страшной угрозой, особенно ценен опыт Китая, который первым принял на себя удар и победил эпидемию. Однако находятся страны, которые стремятся обвинить КНР в распространении коронавируса. Как вы оцениваете эти заявления?
— Чтобы одержать победу над вспышкой эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), Китай приложил большие усилия, принес огромные жертвы, стойко противостоя эпидемии, развернувшейся внутри страны, и одержал промежуточную победу. Тем самым Китай выиграл время для других стран — целых два месяца — для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии.
После того как эпидемия COVID-19 распространилась в мировых масштабах, след Китая — "сделано в Китае", "облик Китая" — снова появляется на передовых по борьбе с вирусом. Вклад Китая очевиден для всех, однако одновременно с признанием наших успехов мы также столкнулись с осквернением нашего имени, осуждениями и клеветой. Катящийся шарик всегда будет остановлен препятствием; клевета же будет остановлена мудростью. Китай придерживается концепции "Сообщества единой судьбы человечества", придерживается научного подхода, ответственно реагирует на общие вызовы человечества, что обязательно получит уважение и одобрение со стороны международного сообщества.
— Некоторые западные СМИ называют вирус "китайским" или "уханьским". Можно ли на основе последних данных говорить о том, что вирус действительно появился в Ухане?
— После разразившейся в Ухане вспышки эпидемии COVID-19 Китай часто сталкивался с осквернением своего доброго имени. Некоторые люди, замышляя недоброе, безответственно называли вирус "китайским" и "уханьским", пытаясь возложить на Китай ложные обвинения в том, что источник вируса находится именно там. Определение источника вируса — это серьезный научный и социальный вопрос. Современные технологии по определению последовательности расположения генов вполне могут точно обнаружить "прошлое и настоящее" вирусного гена.
Пять авторитетных научных органов, среди которых Ботанический сад тропических растений Китайской академии наук Сишуанбаньна-Дайского автономного округа и Центральный ботанический сад Китайской академии наук собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, опубликованные во всемирной базе данных и охватывающие 12 стран четырех континентов. Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов (гаплотипы) Н13 и Н38, а Н13 и Н38, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения — Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1. Простым языком, гаплотип mv1 — это "прадедушка", Н13 и Н38 — "дедушка" и "бабушка", Н3 — "папа", а Н1 — "ребенок". Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов, — это вирус совокупности генов Н1. Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3, и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане. Более древние гаплотипы Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. Штаммов этих древних гаплотипов тоже не обнаружено, что весьма нелогично. Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать. Вирус, весьма вероятно, уже давно дифференцировался и эволюционировал из своего "предка" mv1, а Ухань стал лишь одним из нескольких мест, куда он был привезен. Перед вспышкой эпидемии вируса гаплотипа Н1 гаплотипы Н13, Н38 и Н3, вполне возможно, уже распространялись и в других регионах.
— Располагает ли в таком случае Китай данными о том, где появились вирус и "нулевой пациент"?
— Коронавирусная инфекция COVID-19 вспыхнула во многих местах по всему миру, и все страны активно ищут источник вируса. Факты говорят громче слов, все больше и больше случаев показывают, что, хотя COVID-19 впервые появился в Ухане, не факт, что его источник находится в Ухане.
14 февраля в Японии, в префектуре Айти, японскому мужчине в возрасте 60 лет подтвердили диагноз "коронавирус COVID-19", а 16-го числа его подтвердили его супруге, женщине в возрасте 60 лет. Супружеская пара ездила в США на Гавайи с целью туризма и пробыла там с 28 января по 7 февраля. В последнее время они не ездили в Китай и не контактировали с китайцами. 3 февраля, когда супруги были еще на Гавайях, у мужчины уже появились симптомы, но он не стал обращаться за медицинской помощью. 8 февраля, после возвращения в Японию, мужчина был госпитализирован с высокой температурой, и ему сразу же диагностировали новую коронавирусную пневмонию COVID-19. Согласно текущим клиническим данным, если бы он заразился коронавирусом в Японии, то симптомы не могли бы проявиться в этот же день, в связи с чем следует полагать, что мужчина уже был заражен коронавирусом до 3 февраля. Кроме того, 15 февраля у пяти человек в медицинском учреждении префектуры Вакаяма была коллективная инфекция, источник заражения этих пяти человек неизвестен, и нет никаких доказательств того, что он связан с Китаем. Основываясь на вышеупомянутых случаях заражения, японское телевидение TV ASAHI полагает, что Китай не единственный источник инфекции.
26 марта сайт Nature опубликовал маршрут распространения эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В данной статье предполагается, что еще 1 января COVID-19 уже появился в итальянской Ломбардии. К тому же, по сообщениям некоторых СМИ, известный итальянский специалист в области медицины Джузеппе Ремуцци высказал мнение, что эпидемия в Италии начала распространяться раньше, чем в Китае. Он подчеркнул, что, "возможно, вирус уже начал распространяться до его обнаружения".
Многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен
4 апреля Военно-морские силы США опубликовали заявление, что на атомном авианосце Theodore Roosevelt, который пришвартовался к Гуаму, у 155 членов экипажа был положительный тест на коронавирус нового типа. Данный авианосец вышел в плавание в январе и ни разу не прибывал в Китай. 5 марта авианосец прибыл во Вьетнам и пришвартовался к Данангу, 18 марта авианосец вошел в Филиппинское море. Не исключена вероятность, что экипаж авианосца был заражен еще до прибытия во Вьетнам. 11 марта на слушании по делу COVID-19 директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд признал, что большое количество умерших от гриппа пациентов в США, возможно, скончались из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, однако США не проводили тестирование. Италия надеется на отслеживание первого случая заражения, предложив США произвести эксгумацию, однако американская сторона категорически отказалась.
Многочисленные факты говорят о том, что источник COVID-19 еще не определен и что он указывает на разные регионы. Вирус — общий враг всего человечества, поиск "нулевого пациента" не направлен на то, чтобы прибить его к столбу позора, а для того, чтобы лучше понять этот вирус, выяснить путь его эволюции и затем полностью победить его. Полагаясь на современную науку и технологии, мы можем проследить источник вируса и быть уверенными, что рано или поздно наступит день, когда все тайное станет явным.
— США обвиняют КНР в сокрытии информации об эпидемии от мирового сообщества. Что вы бы могли ответить на эти обвинения?
— 3 апреля посол США в Нидерландах Питер Хукстра опубликовал документ, обвиняющий Китай в нечестности в разрешении проблемы нового коронавируса, в частности, что предоставленная информация была неполной и непрозрачной, что привело США к неверной оценке ситуации. Госсекретарь США Майк Помпео неоднократно публично критиковал Китай в том, что он недостаточно открыто и честно делится информацией об эпидемии коронавирусной пневмонии. Открыто или нет, об этом свидетельствуют факты. Понимание того, что хорошо, а что плохо, заложено у людей в душе. Перед лицом экстренной ситуации в области общественного здравоохранения всего человечества мы должны сохранять рациональность, отбросить политику, сплотиться в одно целое и вместе преодолевать трудности.
В конце декабря 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний города Ухань обнаружил случаи заболевания пневмонией с невыясненной причиной возникновения. Ночью 31 декабря Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отдал распоряжения и спешно направил рабочую и экспертную группы в город Ухань для проведения исследования на месте. Начиная с 3 января 2020 года, Китай активно и своевременно предоставлял информацию об эпидемии Всемирной организации здравоохранения, американской стороне и другим организациям соответствующих государств и регионов. 4 января руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний связался по телефону с руководителем Центра по контролю и профилактике заболеваний США и ознакомил его с соответствующей эпидемической ситуацией, 8 и 19 января центры по контролю и профилактике заболеваний Китая и США вновь напрямую контактировали по вопросам нового коронавируса. 12 января Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР поделился полной последовательностью генов нового коронавируса с ВОЗ и странами всего мира. Начиная с 21 января, Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР ежедневно публиковал информацию об эпидемической ситуации на официальных сайтах и административных медиаплатформах, к 31 марта общее количество публикаций достигло 71. Начиная с 3 февраля, веб-сайт на английском языке начал делать синхронные публикации, к 31 марта общее количество публикаций достигло 58.
24 января команда исследователей Пекинской больницы китайско-японской дружбы, Академии медицинских наук КНР, больницы Цзиньинтан города Ухань и другие опубликовали "Анализ клинических признаков инфицированных коронавирусом COVID-19 в Ухане" в британском медицинском журнале Lancet. Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус опубликовал в социальных медиа благодарность правительству Китая за открытость и сотрудничество. Главный редактор известного медицинского журнала Lancet Ричард Хоутон заявил: "В последнюю неделю января мы понимали, что эпидемия может наступить, так как информация об эпидемической ситуации в Китае была передана с большой отчетливостью".
США также заявили, что Китай изгнал американских журналистов, чтобы скрыть эпидемическую ситуацию. Фактически в феврале 2020 года США предприняли меры по ограничению количества людей для пяти китайских медиаагентств в США, что фактически является высылкой большого количества китайских журналистов. В связи с неплодотворным исходом переговоров, в ответ на подавление США китайских СМИ, китайская сторона, в соответствии с международными нормами, 17 марта 2020 года предприняла контрмеры против США. Это абсолютно контрмеры против США и никак не связано с эпидемией. Включая американских журналистов, в настоящее время в Китае работают более 500 иностранных журналистов. Они вполне могут понять эпидемическую ситуацию в Китае в режиме реального времени. Неразумно обвинять Китай в сокрытии правды об эпидемии на том основании, что Китай изгнал американских журналистов.
— Как Китай может помочь другим странам в борьбе с пандемией?
— Китай приложил все усилия, чтобы возобновить производство после достижения поэтапной победы в борьбе с эпидемией, в настоящее время он производит более половины мировых запасов медицинского оборудования и обеспечил 120 стран и четыре международные организации медицинскими масками общего назначения, масками N95, защитной одеждой, реагентами для обнаружения нуклеиновых кислот, аппаратами ИВЛ и т.д., а также пожертвовал ВОЗ $20 млн на поддержку осуществления международного сотрудничества в борьбе с эпидемией COVID-19. С начала эпидемии и до настоящего времени Китай сделал все возможное. Игнорирование вклада и жертв Китая противоречит моральным нормам и совести.
Все страны должны объединиться, а не перекладывать вину друг на друга. Расизм и мышление времен холодной войны не только бесполезны для борьбы с нынешней эпидемией, но и могут тянуть наш мир в пропасть
Перед лицом эпидемии, которой не было в течение столетия, никто не застрахован. Все страны должны объединиться, а не перекладывать вину друг на друга. Расизм и мышление времен холодной войны не только бесполезны для борьбы с нынешней эпидемией, но и могут тянуть наш мир в пропасть. Вспышка новой пневмонии COVID-19 несет большую угрозу, это война без дыма между людьми и вирусами, а не борьба между странами и идеологиями. Эпидемия не имеет границ. Страны мира являются сообществом единой судьбы. Для борьбы с эпидемией необходимо осуществлять эффективную совместную профилактику и контроль и подготовиться к глобальному бою на задержание эпидемии. В то же время мы должны работать вместе, чтобы выправить экономические и торговые отношения, разблокировать торговые каналы, преодолеть возможные экономические и финансовые кризисы и предотвратить спад мировой экономики. Только сплоченностью и совместными усилиями всего человечества мы сможем добиться всеобъемлющей победы в глобальной борьбе с эпидемией.
Беседовала Лейла Тураянова
https://tass.ru/interviews/8264707
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Практичный 17.04.2020 в 16:28:47 # 746492
Цитата: Практичный от 17.04.2020 10:28:47
Я вот честно не удивляюсь что всплывет американский след. И они найдут оправдания и все заткнуться.
Я вот честно не удивляюсь что всплывет американский след. И они найдут оправдания и все заткнуться.
Пока найдут, необходимые решения уже будут приняты с американской стороны. Война Капитала с Ком.Партией.
Я вот честно не удивляюсь что всплывет американский след.Я так уверен, что не обошлось без "великих", так как все говно плывет из СШП.