ТУРКЕСТАН: РЕГИОН ПЕРЕХОДИТ НА КАРАНТИННЫЙ РЕЖИМ

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danilov 18 Апреля 2020 в 17:30:29
В связи с этим заместитель акима области Сакен Калкаманов сделал заявление в Ситуационном центре о том, какие ограничения и меры будут приняты в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В частности:
Работа санитарных блок - постов на границе с соседними регионами будет усилена. Междугородный, межрайонный и межпоселковый доступ будет ограничен, а услуги общественного и частного транспорта будут приостановлены.
В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, общественные места и зоны отдыха, парки будут закрыты. Работа рынков продовольствия и одежды, а также сбыта товаров для дома также будет приостановлена.
Также запрещено играть на игровых площадках детям, во дворах многоэтажных домов.
« Вводится ограничение на проведение семейных праздников, дней рождения и свадебных торжеств по месту жительства. Группам более трех человек запрещено собираться на улицах и в общественных местах. Граждане старше 65 лет должны быть изолированы, не выходя из дома.
Жителям разрешается ходить только в магазины и аптеки, расположенные рядом с их домами, для покупки необходимых продуктов питания и лекарств. Работа продуктовых магазинов будет ограничена с 9 до 20 часов », - сказал заместитель акима области.
В регион могут въезжать и выезжать транспортные средства с разрешительными документами, перевозящие продукты питания и материалы, необходимые для жизнеобеспечения населения, промышленные товары, материалы для строительства, медицины и весенних посевных работ, а также граждане, нуждающиеся в медицинской помощи.
Следует отметить, что строительная индустрия, весенний посев, дорожная карта занятости, объекты жизнеобеспечения будут работать в штатном режиме, несмотря на карантинный режим.
Подробнее о карантинных мерах можно узнать на сайте Туркестанского областного акимата.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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