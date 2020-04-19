Узбекистан отправил маски в Москву

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Апреля 2020 в 22:19:31
Всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено 5 млн медицинских масок, а также медицинская марля. Зампредседателя правительства РФ Оверчук сообщил, что "полученные медицинские изделия будут
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 19.04.2020 в 22:31:36 # 746703
надеюсь ( не барыжничали как некоторые за деньги за океан гуманитарку отправляют)))
но вообще Узбекистан очень активно помогает ( ранние новсти от философа )
Хронология
Узбекистан направил в Китай ВТОРУЮ партию гуманитарной помощи
ТАШКЕНТ, 3 мар . Узбекистан направил в Китай вторую партию гуманитарного груза со средствами индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Первую партию гуманитарной помощи Узбекистан направил в Пекин 12 февраля.
Вторая партия груза, как и первая, включает в себя наиболее востребованные изделия медицинского назначения — стерильные одноразовые перчатки, защитные комбинезоны, фильтрующие маски для лица и другие предметы которые сейчас необходимы Китаю
едридмадрид 19.04.2020 в 22:33:29 # 746705
Узбекистан отправил в Беларусь медицинские маски, перчатки и комбинезоны
Узбекистан направил гуманитарную помощь в Беларусь для поддержки в борьбе с распространением нового коронавируса Covid-19, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского правительства.
"Согласно поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в целях поддержки усилий по противодействию распространения коронавируса накануне в Республику Беларусь отправлена гуманитарная помощь", - сказал собеседник агентства.
По его данным, в состав груза вошли медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом
едридмадрид 19.04.2020 в 22:35:20 # 746706
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Узбекистан отправил в Венгрию 500 тысяч защитных масок, их доставят вечером во вторник, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Узбекистан направляет 500 тысяч масок в Венгрию, грузовой самолет с ними прилетит вечером во вторник", - приводятся слова Сийярто на сайте правительства страны. По словам Сийярто, из Узбекистана маски будут доставлены в Баку, куда из Будапешта за ними вылетел самолет.
Отмечается, что Узбекистан уже отправлял в страну 150 тысяч масок, самолет с которыми прибыл 28 марта. Маски были распределены между медучреждениями.
Цитата: едридмадрид от 19.04.2020 16:31:36Неугомонный пропагОндон, не о проданных ли Казахстану Штатами аппаратах ИВЛ речь?
ну что МОЛОДЦЫ
надеюсь ( не барыжничали как некоторые за деньги за океан гуманитарку отправляют)))
ну что МОЛОДЦЫ
надеюсь ( не барыжничали как некоторые за деньги за океан гуманитарку отправляют)))
14.04.2020, 18:54
Эстония выделила Испании и Италии маски: 50 000 хирургических и 10 000 FFP2 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/estoniya-vydelila-ispanii-i-italii-maski-50-000-hirurgicheskih-i-10-000-ffp2?id=89557931
...
Пенсионерка
14.04.2020 22:14:07
Вот как. Нам продают маски против пыли по дрогой цене ,75сентов и дороже за маску на 2 часа и не Учитывают,что наши люди живут за чертой бедности.В Италию и Испанию,где люди гораздо лучше живут ,посылают маски бесплатно и это не маски против пыли.Наше правительство против нас или естественный отбор? В Турции всем своим гражданам маски бесплатно раздают, Обеспечте нас защитой не против пыли,а против вируса через аптеки.потом уже посылайте хоть в Китай ,оставшиеся маски,хотя в Китае они дешевле в два раза даже в интернете
175
Эстония выделила Испании и Италии маски: 50 000 хирургических и 10 000 FFP2 https://rus.delfi.ee/daily/estonia/estoniya-vydelila-ispanii-i-italii-maski-50-000-hirurgicheskih-i-10-000-ffp2?id=89557931
...
Пенсионерка
14.04.2020 22:14:07
Вот как. Нам продают маски против пыли по дрогой цене ,75сентов и дороже за маску на 2 часа и не Учитывают,что наши люди живут за чертой бедности.В Италию и Испанию,где люди гораздо лучше живут ,посылают маски бесплатно и это не маски против пыли.Наше правительство против нас или естественный отбор? В Турции всем своим гражданам маски бесплатно раздают, Обеспечте нас защитой не против пыли,а против вируса через аптеки.потом уже посылайте хоть в Китай ,оставшиеся маски,хотя в Китае они дешевле в два раза даже в интернете
175
19.04.2020
WSJ: США закупили по завышенной стоимости респираторы у непроверенных поставщиков
Власти США закупили респираторы N95 для защиты работников здравоохранения от коронавируса COVID-19 по завышенной стоимости у непроверенных поставщиков, пишет газета The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/u-s-pays-high-prices-for-masks-from-unproven-vendors-in-coronavirus-fight-11587218400. Стоимость контракта составила $110 млн.
«Из более чем 20 млн масок N95, которые правительство заказало для поставки к концу мая, по меньшей мере 80% были заказаны у поставщиков, которые либо никогда не имели дела с федеральным правительством, либо заключали только небольшие контракты по немедицинской продукции»,— пишет газета. Стоимость одного респиратора превысила в шесть раз среднюю закупочную цену — $6. Столько же он стоит в обычной аптеке, пишет WSJ.
Ранее власти заключили контракты на поставку 600 млн респираторов N95 у проверенных поставщиков с ценой менее $1. Но их срок поставки датируется 2021 годом.
В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют носить тканевые немедицинские маски для защиты от коронавируса. Медицинские маски следует использовать только врачам. Сам он добавил, что надевать маску не намерен.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4326092
WSJ: США закупили по завышенной стоимости респираторы у непроверенных поставщиков
Власти США закупили респираторы N95 для защиты работников здравоохранения от коронавируса COVID-19 по завышенной стоимости у непроверенных поставщиков, пишет газета The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/u-s-pays-high-prices-for-masks-from-unproven-vendors-in-coronavirus-fight-11587218400. Стоимость контракта составила $110 млн.
«Из более чем 20 млн масок N95, которые правительство заказало для поставки к концу мая, по меньшей мере 80% были заказаны у поставщиков, которые либо никогда не имели дела с федеральным правительством, либо заключали только небольшие контракты по немедицинской продукции»,— пишет газета. Стоимость одного респиратора превысила в шесть раз среднюю закупочную цену — $6. Столько же он стоит в обычной аптеке, пишет WSJ.
Ранее власти заключили контракты на поставку 600 млн респираторов N95 у проверенных поставщиков с ценой менее $1. Но их срок поставки датируется 2021 годом.
В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют носить тканевые немедицинские маски для защиты от коронавируса. Медицинские маски следует использовать только врачам. Сам он добавил, что надевать маску не намерен.
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/4326092