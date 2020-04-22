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danilov 22 Апреля 2020 в 21:22:18
Мы проходим пиковую стадию КВИ. Темп прироста составил 8 %. Согласно прогнозу, основное количество случаев, то есть подъем, спад, мы будем наблюдать в течение трех месяцев с марта по май месяцы. Согласно прогнозу, до конца апреля прогнозируется регистрация 2 700 случаев, до конца мая до 4 тыс. случаев КВИ, - сказала она.
На данный момент задача санэпидемиологов - уйти на ежедневный прирост до 5 %, а затем до 1 %.
Мы будем говорить о стабилизации или спаде КВИ только в том случае, когда у нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей, - заявила Есмагамбетовой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 22.04.2020 в 22:37:32 # 747224
Опять наебали?
Цитата: KapitanNemo от 22.04.2020 16:37:32
Говорили, что с наступлением тепла, вирус сдохнет.
Опять наебали?
Говорили, что с наступлением тепла, вирус сдохнет.
Опять наебали?
Это сразу понятно было. Иначе бы на экваторе люди не болели.