 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
До конца мая?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Апреля 2020 в 21:22:18
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-бифинга рассказала, какой уровень заболеваемости коронавирусом по прогнозам ожидается в мае.

Мы проходим пиковую стадию КВИ. Темп прироста составил 8 %. Согласно прогнозу, основное количество случаев, то есть подъем, спад, мы будем наблюдать в течение трех месяцев с марта по май месяцы. Согласно прогнозу, до конца апреля прогнозируется регистрация 2 700 случаев, до конца мая до 4 тыс. случаев КВИ, - сказала она.

На данный момент задача санэпидемиологов - уйти на ежедневный прирост до 5 %, а затем до 1 %.

Мы будем говорить о стабилизации или спаде КВИ только в том случае, когда у нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей, - заявила Есмагамбетовой.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.04.2020 в 21:43:04   # 747216
Печальный прогноз. Дай бог чтобы не сбылся.
поощрить | покарать
  Skype 22.04.2020 в 22:33:27   # 747223
Я уже 25 суток отсидел, за что срок Добавили, это беспредел не по закону, свободу попугаям, сделайте скидку на пиво, отмотаю ещё дней 10
поощрить (4) | покарать
  KapitanNemo 22.04.2020 в 22:37:32   # 747224
Говорили, что с наступлением тепла, вирус сдохнет.
Опять наебали?
поощрить | покарать
  Directrix 22.04.2020 в 22:57:13   # 747227
Ещё не всё цели достигнуты. Как достигнут так и снимут карантин.
поощрить (4) | покарать
  строитель 22.04.2020 в 23:17:13   # 747229
поощрить | покарать
  Mikado 22.04.2020 в 23:25:46   # 747231
Цитата: KapitanNemo от 22.04.2020 16:37:32
Говорили, что с наступлением тепла, вирус сдохнет.
Опять наебали?


Это сразу понятно было. Иначе бы на экваторе люди не болели.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь