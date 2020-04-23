СК опубликовал видео крушения SSJ-100 в Шереметьево в мае 2019 года

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danilov 24 Апреля 2020 в 10:34:08
В Следственном комитете также сообщили о завершении расследования в отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова
Следственный комитет опубликовал видео аварийной посадки пассажирского самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла 5 мая 2019 года. Запись размещена в официальном YouTube-канале СК.
Как сообщили в ведомстве, расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова завершено. Он обвиняется в нарушении "правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба" (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
По данным следствия, командир SSJ-100, следовавшего по маршруту Москва - Мурманск, после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку в Шереметьево. Его дальнейшие действия, совершенные с нарушением установленных правил, привели к разрушению и возгоранию самолета. В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.
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