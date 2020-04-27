Казахстанцам разрешили гулять на площадках и ездить на дачу

Цитата: shy_ric от

а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте? а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?

Так общественный транспорт тоже не ходит. Так что как попасть на дачу, непонятно