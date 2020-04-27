Казахстанцам разрешили гулять на площадках и ездить на дачу
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danilov 27 Апреля 2020 в 17:55:00
О мерах по реализации поручения Главы государства о поэтапном смягчении ограничительных мер в регионах в условиях карантина, а также возобновлении авиарейсов между городами Нур-Султан и г. Алматы доложили заместитель Премьер-Министра Е. Тугжанов, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов и министр здравоохранения Е. Биртанов.
Глава Правительства отметил, что в рамках реализации поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева Госкомиссия приняла ряд решений:
1. Утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля т.г. возобновят работу во всех регионах, а в г. Шымкенте – с 1 мая – с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:
промышленные предприятия;
компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;
организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;
банки и организации финансового сектора.
Кроме того, в рамках II этапа в г. Нур-Султане возобновляется работа:
организации финансового и страхового секторов;
крупные магазины электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.
В Алматы начнут работу организации:
сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий;
финансового и страхового секторов;
сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).
2. Акимам областей, а также городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент поручено обеспечить с 27 апреля т.г. доступ населения к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.
3. Принято решение о возобновлении с 1 мая т.г. авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. Частота полетов на первоначальном этапе составит 4 рейса в день. Рейсы будут осуществляться с усиленными нормами санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.
«Отдельно хочу обратить особое внимание акимов на качественную санитарную обработку общественных мест, промышленных территорий, аэропортов, дворовых детских площадок и, в целом, обеспечить жесткий контроль и строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — сказал А. Мамин.
Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы ЦОНов и др.
https://primeminister.kz/ru/news/goskomissiya-po-porucheniyu-glavy-gosudarstva-rassmotrela-smyagchenie-rezhima-karantina-273657
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: shy_ric от 27.04.2020 12:05:09
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
Так общественный транспорт тоже не ходит. Так что как попасть на дачу, непонятно
Цитата: satelinks от 27.04.2020 14:13:50Бегать можно во дворе, в магазин, в аптеку и мусор выбегать вынести, кто работает на работу)))
Кто знает, пробежку по городу разрешили?
Кто знает, пробежку по городу разрешили?
Цитата: Софруджу от 27.04.2020 12:18:04
Так общественный транспорт тоже не ходит. Так что как попасть на дачу, непонятно
Цитата: shy_ric от 27.04.2020 12:05:09
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
Так общественный транспорт тоже не ходит. Так что как попасть на дачу, непонятно
Пешком наверное...ну, или на квадрокоптере...
Цитата: shy_ric от 27.04.2020 12:05:09
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
а разрешение на выезд на машину как получить? чтоб на дачу попасть? или тоже на общественном транспорте?
тот случай когда вроде разрешили, но не сказали как. Полиция также не в курсах, если исходить логически то разрешено всем кто имеет там прописку, как это исполнить тут как всегда Интрига, а если издовать законы и распоряжения иначе т.е сначала думать как исполнять и только потом уже выносить на публику.
А так чо да ни чо чешем репы
Цитата: Skype от 27.04.2020 15:27:43
если исходить логически то разрешено всем кто имеет там прописку
если исходить логически то разрешено всем кто имеет там прописку
прописка на даче? - дача - это дача, если ты прописан на даче, то это уже не дача, а дом )
toliktommy 27.04.2020 в 23:37:02 # 748074
Цитата: Лялька от 27.04.2020 19:36:20
Если что предложение сдать в аренду пса еще актуально!
Если что предложение сдать в аренду пса еще актуально!
Лучше змеёныша. С ним вряд ли патруль приблизится.