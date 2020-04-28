Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом

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философ 28 Апреля 2020 в 09:04:41
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.
https://tass.ru/obschestvo/8341683
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