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danilov 28 Апреля 2020 в 12:11:14
Родительский день (Радоница) в этом году приходится на 28 апреля.
Православные храмы и кладбища временно закрыты в целях обеспечения безопасности граждан.
Православные отмечают Пасху в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
© SPUTNIK / АНАТОЛИЙ УСТИНЕНКО
Как православные христиане Казахстана отметят Пасху во время карантина
Доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий.
https://ru.sputniknews.kz/society/20200427/13807066/kladbischa-zakryty-roditelskiy-den-nur-sultan.html
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