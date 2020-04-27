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Доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий
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danilov 28 Апреля 2020 в 12:11:14
НУР-СУЛТАН, 27 апр – Sputnik. Верующие не смогут посетить кладбища в Родительский день в связи с карантином. Об этом сообщает сайт столичного акимата.

Родительский день (Радоница) в этом году приходится на 28 апреля.

Православные храмы и кладбища временно закрыты в целях обеспечения безопасности граждан.

Православные отмечают Пасху в Свято-Вознесенском кафедральном соборе
© SPUTNIK / АНАТОЛИЙ УСТИНЕНКО
Как православные христиане Казахстана отметят Пасху во время карантина
Доступ на кладбища разрешен только для похоронных процессий.

https://ru.sputniknews.kz/society/20200427/13807066/kladbischa-zakryty-roditelskiy-den-nur-sultan.html
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