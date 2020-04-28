Цена за килограмм капусты снизилась до 10 тенге, фермеры просят забрать её бесплатно

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старик 28 Апреля 2020 в 18:21:53
В Туркестанской области фермеры срубают пять гектаров созревшей капусты и просят желающих забрать её бесплатно.
"Капусты нет. Всю капусту срезаем, кому теперь она нужна? Весь наш труд насмарку. Все, кто сажал капусту, наверное, как и мы сейчас, плачут. На пяти гектарах уничтожаем, даже по 10 тенге никто не берёт. Все сыты капустой из-за карантина. Кому надо, пусть забирают даром. Три фуры капусты готовые стоят!" – говорит автор видео.
Как отметил на заседании Правительства аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, сейчас у фермеров скопилось 250 тысяч тонн капусты.
"300 тысяч тонн капусты у нас было выращено, но сейчас из России спрос резко сократился, мы со всеми областями заключили меморандумы, но и они не берут. У нас есть проблема по сбыту этих 300 тысяч тонн капусты. Сейчас стоимость одного килограмма капусты снизилась до 10-15 тенге. Может с российскими логистическими компаниями надо решить данный вопрос? Потому что 250 тысяч тонн капусты сейчас у нас готовы, иначе это будет большая проблема", – сказал Умирзак Шукеев.
Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что МСХ проводит работу по этому вопросу.
"С российским посольством и торговым представительством проводим работу, они сейчас тоже в поиске. Но в России именно из-за карантина всё закрыто. Мы проводим работу", – заявил глава ведомства.
https://informburo.kz/novosti/cena-za-kilogramm-kapusty-snizilas-do-10-tenge-fermery-prosyat-zabrat-eyo-besplatno.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
А так это пиздаболы,, на видео только показушно показывают,, кто хочет тот продаст...
Лучше бы болгарский посадили бы, а то продают в магазине по 2000тг
Все эти фермеры ориентируются только друг на друга,,, помню много раз замечал как один год то картошка дешёвая то лук то чеснок,, спрашиваю почему цены разные с годами, говорят что один год одного посадят много это дёшево остальное дорого