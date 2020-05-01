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ЧП
Прорыва дамбы Сардобинского водохранилища
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danilov 01 Мая 2020 в 13:24:42


Свыше 11,5 тысячи жителей были эвакуированы из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, в результате которого произошла утечка воды. На место прибыл премьер-министр Абдулла Арипов. Ожидается вывоз населения, проживающего в махаллях, которые находятся под угрозой подтопления.





Сегодня, 1 мая, в 05:55, в 6 пикете стены плотины "Сардоба" в Сырдарьинской области произошла утечка воды. В результате вода проникла в поселок Кургантепа в Сардобинском районе.

В связи с этим Сырдарьинское областное управление по чрезвычайным ситуациям и организации государственной подсистемы по их предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации ведут работу по временной эвакуации населения Кургантепа в махаллю «Бирлик». Также ведутся работы по эвакуации подверженных наводнениям районов в безопасные районы.

Строительство водохранилища было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала и завершено в 2017 году. Гидросооружение вмещает 922 миллиона кубометров воды.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.05.2020 в 14:53:06   # 748484
Главное что бы Сарезская плотина не пизданулась. А то совсем печалька будет для 30 млн сенях жителей
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  КЕДЫ 01.05.2020 в 15:40:19   # 748487
Цитата: строитель от 01.05.2020 08:53:06
Главное что бы Сарезская плотина не пизданулась. А то совсем печалька будет для 30 млн сенях жителей


а какая связь между ними тупое ты животное
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