Из-за прорыва плотины в Узбекистане, на юге Казахстана объявлен режим ЧС

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danilov 02 Мая 2020 в 09:40:23
В результате наполнились водой приграничные коллекторы Махтааральского района (Сардоба, ВС-1, ВС-1.1, ВС 1.1.9, ВС-1.1.7, ВС-18, Южный, Д-3, Карой, Центральный).
По оперативным данным МЧС РУ 01.05.2020г. в 20 часов 15 мин по местному времени приостановили сброс воды из Сардобинского водохранилища.
На границе Махтааральского района «Центральный голодностепный Коллектор (ЦГК)» (пропускная способность 120 м3/сек) из за притока 180 м3/сек. произошел розлив из коллектора, тем самым создало угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши н/п Жана Турмыс Мактаральского района Туркестанской области.
По данному факту акиматом Мактааральского района создан оперативный штаб в СШ №16 расположенный в поселке Жантаксай в котором акимом района 02.05.2020 года 01 часов 30 минут было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера, в связи с чем было принято решение об эвакуации населения сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и н/п Жана Турмыс, сельского округа Енбекши в в котором расположено:
- н/п Женис 288 домов и проживают 1922 человек, (из них 568 муж., 546 жен., 808 детей и подростков).
- н/п Жана Турмыс в котором расположено 47 домов, 321 чел., из них 169 муж., 152 жен., 132 детей и подростков.
Подготовлено на 2200 чел. эвакапункты в селе Мырзакент (школа гимназия Мырзакент на 400 чел, с.ш Абылайхана на 500 чел., сш. Им. А.Пушкина на 400 чел., с/ш им. «С.Рахимова на 700 чел.).
Для эвакуации населения привлечены 6 автобусов (на 300 посадочных мест), 4 камаза Вахтовки (на 120 посадочных мест), ДЧС Туркестанской области 6 ед. техники, 36 чел. л/с, 7 ед. техники, 70 чел. л/с отдела полиции района.
Расстояние между населенными пунктами Женис и Жана Турмыс 1 км. До канала 6 км.
Расстояние населенного пункта Женис до поселка Мырзакент (районный центр) 15 км.
На инженерную защиту н/п привлечено 1 ед. эксковатора, 3 ед. погрузчика, 1 ед. манипулятора.
Причин для паники нет
По причине прорыва 1 мая в шесть часов утра плотины «Сардоба» в Сырьдарьинском районе Узбекистана и сброса воды в 16 часов в межгосударственный коллектор, по причине угрозы подтопления ряда населенных пунктов, произошел прорыв воды на территорию соседнего Мактааральского района. Созданный в местном акимате оперативный штаб во избежание угрозы подтопления и жизни населения района принял решение об эвакуации жителей села Жана Турмыс Енбекшинского сельского округа, сел Женис, Нурлы Жол Жанажолского сельского округа. Для эвакуированного населения подготовлено в школе «Мырзакент» райцентра Мырзакент 600 мест, школе С. Рахимова - 700 , им. А. Пушкина- 400, им. Абылайхана - 500 мест. (Всего 2200.
Председателем Мактааральского оперативного штаба акимом района Б. Асановым принято решение об объявлении с 2 мая на территории района чрезвычайного положения. На данный момент произведена полная эвакуация населения из села Женис (1922 жителя).
В целях предупреждения паники и свободного передвижения людей принято решение о снятии блок-постов. Кроме того в настоящий момент прекращен сброс воды в межгосударственный коллектор с территории Узбекистана. Ситуация под полным контролем оперативного штаба.