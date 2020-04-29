 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Паводки в Толебийском районе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Мая 2020 в 13:03:06










29.04.2020 года в населенных пунктах Керегетас и верхняя Каскасу Толебийского района из-за сильных осадков произошли селевые повадки.

В связи с сложившейся ситуацией по инициативе акима района Бауыржана Омарбекова была создана рабочая группа, которая ознакомилась с состоянием объектов.

Жилые дома, социальные объекты в населенном пункте не повреждены.

К ликвидации селевых последствий были задействованы рабочие силы и техники организации, очищены арыки.

В настоящее время угрозы для населенных пунктов нет.







Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь