Паводки в Толебийском районе

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danilov 02 Мая 2020 в 13:03:06
29.04.2020 года в населенных пунктах Керегетас и верхняя Каскасу Толебийского района из-за сильных осадков произошли селевые повадки.
В связи с сложившейся ситуацией по инициативе акима района Бауыржана Омарбекова была создана рабочая группа, которая ознакомилась с состоянием объектов.
Жилые дома, социальные объекты в населенном пункте не повреждены.
К ликвидации селевых последствий были задействованы рабочие силы и техники организации, очищены арыки.
В настоящее время угрозы для населенных пунктов нет.
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