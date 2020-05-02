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ЧП
В России почти 8 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
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danilov 02 Мая 2020 в 13:29:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 02.05.2020 в 13:50:05   # 748596
это типа догоним и перегоним загниваюшую Америку и умирающую Европу ,

Китай я так понимаю Россия уже обошла по количеству зараженных хотя у наших соседей было время намного больше чтоб подготовится к такому сценарию
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  Ал 02.05.2020 в 14:11:37   # 748598
Цитата: едридмадрид от 02.05.2020 07:50:05
это типа догоним и перегоним загниваюшую Америку и умирающую Европу ,

Китай я так понимаю Россия уже обошла по количеству зараженных хотя у наших соседей было время намного больше чтоб подготовится к такому сценарию
Злорадное существо, не забудь про это своим кумирам в США напомнить, до которых соседям еще "пилить и пилить...
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