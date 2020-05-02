В России почти 8 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

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danilov 02 Мая 2020 в 13:29:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 02.05.2020 в 13:50:05 # 748596
Китай я так понимаю Россия уже обошла по количеству зараженных хотя у наших соседей было время намного больше чтоб подготовится к такому сценарию
Цитата: едридмадрид от 02.05.2020 07:50:05Злорадное существо, не забудь про это своим кумирам в США напомнить, до которых соседям еще "пилить и пилить...
это типа догоним и перегоним загниваюшую Америку и умирающую Европу ,
Китай я так понимаю Россия уже обошла по количеству зараженных хотя у наших соседей было время намного больше чтоб подготовится к такому сценарию
это типа догоним и перегоним загниваюшую Америку и умирающую Европу ,
Китай я так понимаю Россия уже обошла по количеству зараженных хотя у наших соседей было время намного больше чтоб подготовится к такому сценарию