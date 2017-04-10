Наводнение в Махтааральском районе

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danilov 03 Мая 2020 в 10:02:12
3 мая 2020 года с пяти часов со стороны населенного пункта Фердоуси где подтоплено 250 домов начала прибывать вода в населенный пункт «Оргебас», Жанажолского сельского округа. Расстояние между населенными пунктами - 3 км.
К 08.00 часов утра прибывшая вода подтопило весь населенный пункт "Оргебас" (194 домов).
Население полностью эвакуировано (1451 чел.). При эвакуации пострадавших и жертв нет.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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