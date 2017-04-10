 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Наводнение в Махтааральском районе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Мая 2020 в 10:02:12
Информация по новоднению населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области по состоянию на 09.00 час, 3 мая 2020 года

3 мая 2020 года с пяти часов со стороны населенного пункта Фердоуси где подтоплено 250 домов начала прибывать вода в населенный пункт «Оргебас», Жанажолского сельского округа. Расстояние между населенными пунктами - 3 км.
К 08.00 часов утра прибывшая вода подтопило весь населенный пункт "Оргебас" (194 домов).
Население полностью эвакуировано (1451 чел.). При эвакуации пострадавших и жертв нет.
 
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь