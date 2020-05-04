В МАКТААРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОКРУГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВОЗВОДЯТСЯ ЗАЩИТНЫЕ ДАМБЫ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Мая 2020 в 12:44:45
В частности, на территории населенного пункта Нурлы жол оборудована защитная дамба протяженностью 2,5 м, высотой 1,5 метра. В Фирдоуси в сторону населенного пункта Мырзакент расположены три коллектора. На территории населенного пункта Оргебас возведена защитная дамба протяженностью 20 м, высотой 1 м, в населенном пункте Ырысты высота дамбы 0,5 м, протяженность - 40 м. А протяженность дамбы рядом с населенным пунктом Жантаксай 800 м.
Наряду с эттим, в соседнем Жетысайском районе вдоль автомобильной дороги села Когалы ведутся укрепительные работы путем возведения защитной дамбы протяженностью 500 м (для оборудования дамбы использовано 6000 мешков). К работам привлечено 649 человек, 15 единиц техники. В том числе местными акиматами предоставлено 13 единиц техники, 15 человек, задействовано 30 представителей департамента по ЧС, 4 работника департамента полиции, 2 единицы техники и более 600 добровольцев.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Ал от 04.05.2020 07:52:52
Пока в Узбекистане не построили эту говно-плотину, никаких предпосылок не было, ёбаный ты мАл.
Даже в 1969-м году, когда случился региональный апокалипсис, такого потопа не было.
Хули ты тут разумничался, дАлбаёба ты кусок?