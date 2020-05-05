«Никто не предупредил»: жители Мактааральского района рассказали подробности ЧП

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danilov 05 Мая 2020 в 13:36:14
Эвакуированные из подтопленных сел жалуются на безразличие местных властей
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 05.05.2020 07:44:26
В нашей стране акимы боятся потерять своё кресло. Чтобы не дали по шапке, стараются меньше светиться перед начальством, и никакой инициативности. Поэтому будут скрывать и ждать до последнего, пока как говорится не запахнет жаренным.
В нашей стране акимы боятся потерять своё кресло. Чтобы не дали по шапке, стараются меньше светиться перед начальством, и никакой инициативности. Поэтому будут скрывать и ждать до последнего, пока как говорится не запахнет жаренным.
Боюсь, скоро они сами, с таким вот направлением, запахнут жаренным.