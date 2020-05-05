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ЧП
«Никто не предупредил»: жители Мактааральского района рассказали подробности ЧП
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danilov 05 Мая 2020 в 13:36:14


Эвакуированные из подтопленных сел жалуются на безразличие местных властей

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  htmaker 05.05.2020 в 13:44:26   # 748932
В нашей стране акимы боятся потерять своё кресло. Чтобы не дали по шапке, стараются меньше светиться перед начальством, и никакой инициативности. Поэтому будут скрывать и ждать до последнего, пока как говорится не запахнет жаренным.
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  Mustang 05.05.2020 в 16:37:54   # 748960
Цитата: htmaker от 05.05.2020 07:44:26
В нашей стране акимы боятся потерять своё кресло. Чтобы не дали по шапке, стараются меньше светиться перед начальством, и никакой инициативности. Поэтому будут скрывать и ждать до последнего, пока как говорится не запахнет жаренным.

Боюсь, скоро они сами, с таким вот направлением, запахнут жаренным.
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  DITRX 05.05.2020 в 17:38:43   # 748970
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  старик 05.05.2020 в 20:20:34   # 748985
404 миллиона тенге! И это ущерб от подтопления шестисот жилых строений? То есть строения стоят меньше миллиона, и это не считая имущества и скота. Такой же будет и компенсация? Откуда журналюги взяли эту цифру? Собственные выводы или мнение властей? Вопросы, вопросы.... Пострадавшим мое сочувствие.
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