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Прорыв дамбы. Съёмка с вертолета
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danilov 05 Мая 2020 в 16:45:15
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 05.05.2020 в 17:54:48   # 748973
последствие коррупции в действии, откаты и закаты
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  старик 05.05.2020 в 20:32:51   # 748990
Стихия, мать ее!
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  htmaker 05.05.2020 в 21:09:48   # 748996
Такой слой бетона, странно Может её
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  Zoggyla 05.05.2020 в 21:16:40   # 748997
Я один только вижу лик водяной стихии ?
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