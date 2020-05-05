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Прорыв дамбы. Съёмка с вертолета
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danilov 05 Мая 2020 в 16:45:15
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05.05.2020 в 17:54:48
# 748973
последствие коррупции в действии, откаты и закаты
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старик
05.05.2020 в 20:32:51
# 748990
Стихия, мать ее!
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htmaker
05.05.2020 в 21:09:48
# 748996
Такой слой бетона, странно
Может её
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Zoggyla
05.05.2020 в 21:16:40
# 748997
Я один только вижу лик водяной стихии ?
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