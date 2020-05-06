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ЧП
Токаев: ЧП отменят 11 мая, карантин продлится
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danilov 06 Мая 2020 в 12:34:29
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что постепенно казахстанцы смогут вернуться к обычной жизни.

"Если ситуация не ухудшится, чрезвычайное положение будет отменено 11 мая. Однако меры, связанные с карантинным режимом, сохранятся. Это очень важно для безопасности населения", – отметил он.

Глава государства также обратил внимание на ряд задач на будущее.

"Прежде всего, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку", – отметил он.

Токаев продолжил, что государство планирует полностью модернизировать образование и науку.

"В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач. Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок", – резюмировал он.

Напомним, что ранее глава государства назвал объекты, которые останутся закрытыми даже после снятия режима ЧП. Ожидается, что 11 мая режим ЧП в Казахстане будет завершен, если не произойдет новой вспышки эпидемии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 06.05.2020 в 12:50:38   # 749043
Подскажите, кто-нибудь, с юридической стороны это правильно - режим ЧП отменят, но не всем разрешат работать? В законе есть понятие карантин?
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  Kukaracha 06.05.2020 в 13:12:54   # 749048
Цитата: МишкаНаСевер от 06.05.2020 06:50:38
Подскажите, кто-нибудь, с юридической стороны это правильно - режим ЧП отменят, но не всем разрешат работать? В законе есть понятие карантин?

Скорее в бюджете есть понятие - зажлобить ещё один месяц по 42500, а то дырки видно станет.
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  shy_ric 06.05.2020 в 13:16:58   # 749049
Quote:
широко использовать передовые технологии и цифровизацию
обучение на постоянной основе останется дистанционным?
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  Absolute 06.05.2020 в 13:35:23   # 749053
Отмена ЧП, должно отменить карантин. Ведь если нет чрезвычайного положения, удержания дома людей является нарушением конституционных прав людей.
Нас просто ставят раком, а мы терпим.
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  Денис222 06.05.2020 в 13:56:12   # 749067
Нихуя не понял, но как обычно очень интересно...
Но скажу точно...ипал я ваше ЧП, ипал ваш карантин, ипал ваши 42500
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  htmaker 06.05.2020 в 14:09:10   # 749069
Сп*здят бюджет, все кто только сможет, вот и вся модернизация.
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  Templar 06.05.2020 в 14:37:08   # 749075
Quote:
ЧП отменят 11 мая, карантин продлится

Это чтоб они продолжили воровать 6 трлн.
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  Денис222 06.05.2020 в 14:53:11   # 749077
Цитата: Templar от 06.05.2020 08:37:08
Quote:
ЧП отменят 11 мая, карантин продлится

Это чтоб они продолжили воровать 6 трлн.

Как? Ещё?
О, Всевышний! Сделай так чтобы их морды лопнули!
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  Skype 06.05.2020 в 16:42:02   # 749083
О, Всевышний! Сделай так чтобы их морды лопнули!

не ток если табуреткой по морде, тогда треснет. хотя х.з какое дерево, а то мож и табуретка треснет
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  Absolute 06.05.2020 в 20:00:59   # 749100
Цитата: Денис222 от 06.05.2020 08:53:11
Цитата: Templar от 06.05.2020 08:37:08
Quote:
ЧП отменят 11 мая, карантин продлится

Это чтоб они продолжили воровать 6 трлн.

Как? Ещё?
О, Всевышний! Сделай так чтобы их морды лопнули!

Коммунисты знали, что нет никакой загробной жизни. Они меняли жизнь здесь и сейчас, чтобы был рай при жизни, а не обещанный после смерти.
А сейчас время тотального одурманивания... Масса потребителей и никакой осознанности!
Поэтому пропаганда так пытается очернить Сталина, и Советскую эпоху. Ведь это живой пример, что всё возможно, когда человек-люди действует ВМЕСТЕ! Не за деньги, а за ИДЕЮ!
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