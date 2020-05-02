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Ну сегодня ливни местами ведрами.
В ленгере тучи наверное под горой собрались в кучу.
В Ленгере сегодня резко поднялся уровень реки Ленгерки https://otyrar.kz/2020/05/v-lengere-segodnya-rezko-podnyalsya-uroven-reki-lengerki/Quote:
06.05.2020
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06.05.2020
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Селевая опасность в Ленгере миновала https://otyrar.kz/2020/05/selevaya-opasnost-v-lengere-minovala/
06.05.2020
При оперативном реагировании районного акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям был расширен канал реки Ленгер, устранены препятствия.
Аким района Бауыржан Омарбеков встретился с жителями каждого жилого дома, где вода затопила двор, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.
Кроме того, с привлечением сотрудников подведомственных учреждений акимата района ведется работа по расчистке дворов от наносов грязи, вызванных селом, а уточняется причиненный ущерб. Сейчас в река Ленгерка в центре города отмечается нормальный уровень воды.
06.05.2020
При оперативном реагировании районного акимата и отдела по чрезвычайным ситуациям был расширен канал реки Ленгер, устранены препятствия.
Аким района Бауыржан Омарбеков встретился с жителями каждого жилого дома, где вода затопила двор, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.
Кроме того, с привлечением сотрудников подведомственных учреждений акимата района ведется работа по расчистке дворов от наносов грязи, вызванных селом, а уточняется причиненный ущерб. Сейчас в река Ленгерка в центре города отмечается нормальный уровень воды.
Quote:
В Павлодарской области дома сельчан обложили мешками с песком на случай паводка
6 Мая 2020
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-doma-sel-chan-oblozhili-meshkami-s-peskom-na-sluchay-pavodka_a3647061
6 Мая 2020
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-doma-sel-chan-oblozhili-meshkami-s-peskom-na-sluchay-pavodka_a3647061
В Каскасу из-за дождей сошли селевые потоки https://otyrar.kz/2020/05/v-kasakasu-iz-za-dozhdej-proshli-selevye-potoki/Quote:
02.05.2020
29.04.2020 года в населенных пунктах Керегетас и верхняя Каскасу Толебийского района из-за сильных осадков произошли селевые повадки.
В связи с сложившейся ситуацией по инициативе акима района Бауыржана Омарбекова была создана рабочая группа, которая ознакомилась с состоянием объектов.
...
02.05.2020
29.04.2020 года в населенных пунктах Керегетас и верхняя Каскасу Толебийского района из-за сильных осадков произошли селевые повадки.
В связи с сложившейся ситуацией по инициативе акима района Бауыржана Омарбекова была создана рабочая группа, которая ознакомилась с состоянием объектов.
...
Из-за сильного ливня в Толебийском районе поднялся уровень горных рек https://otyrar.kz/2020/05/iz-za-silnogo-livnya-v-tolebijskom-rajone-podnyalsya-uroven-gornyh-rek/Quote:
06.05.2020
05.05.2020 года примерно в 14.30 часов на территории Каратюбинского сельского округа Толебийского района, поднялся уровень воды в реке «Нур-ата» из-за сильного ливневого дождя.
Потоки воды переливались через мост, угрожая смыть его, передает Пресс-служба акима Толебийского района.
...
06.05.2020
05.05.2020 года примерно в 14.30 часов на территории Каратюбинского сельского округа Толебийского района, поднялся уровень воды в реке «Нур-ата» из-за сильного ливневого дождя.
Потоки воды переливались через мост, угрожая смыть его, передает Пресс-служба акима Толебийского района.
...
В Толебийском районе ликвидируют последствия селевого потока https://otyrar.kz/2020/05/v-tolebijskom-rajone-likvidiruyut-posledstviya-selevogo-potoka/
06.05.2020
Сегодня в городе Ленгер для ликвидации последствий селя было задействовано 27 единиц спецтехники.
В настоящее время создана комиссия по определению ущерба, ведется соответствующая работа.
Пострадавших граждан не выявлено. Уровень воды в реке резко снижается и стабилизируется, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.
...
06.05.2020
Сегодня в городе Ленгер для ликвидации последствий селя было задействовано 27 единиц спецтехники.
В настоящее время создана комиссия по определению ущерба, ведется соответствующая работа.
Пострадавших граждан не выявлено. Уровень воды в реке резко снижается и стабилизируется, сообщает Пресс-служба акима Толебийского района.
...
toliktommy 07.05.2020 в 01:17:43 # 749128