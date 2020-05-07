ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПОСТУПИЛА ПОМОЩЬ МАКТААРАЛУ

Цитата: vvka от

Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас. Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.

Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.