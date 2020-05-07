ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПОСТУПИЛА ПОМОЩЬ МАКТААРАЛУ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Мая 2020 в 14:40:01
Рабочая группа из соседней страны будут помогать откачивать паводковые воды, отводить каналы и строить плотины. Они также будут участвовать в строительстве затопленного и поврежденного жилья. Служба поддержки Узбекистана заявила, что в ближайшее время прибудет еще больше рабочей силы и строительных материалов. Данные меры реализуются по специальному поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 07.05.2020 в 21:31:15 # 749161
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17Не члены ОПГ,а опегешники,ласково,как на видео с судьей!
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Это водохранилище - его инициатива и проект.
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.
P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.
Цитата: Absolute от 08.05.2020 01:10:14Самый бесполезный в этой цепи это как раз аблязик. Сколько времени сидит в париже и пиздит вроде обо всем в итоге ни о чем. Где он со своими млрд-ми? Во время карантина? Да и сейчас во время потопа? Где этот пиздюк?
Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.
P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.
P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.
strannikpv 08.05.2020 в 09:25:15 # 749199
Цитата: Васяй от 07.05.2020 17:49:52Наши миценаты не то,чтобы помочь,они с удовольствием с этих денег покормились бы
Алишер Усманов перечислил пострадавшим макта-аральцам 5000000 долларов!Где наши меценаты?Миллиардеры?Миллионеры?НИЩЕБРОДЫ!
Алишер Усманов перечислил пострадавшим макта-аральцам 5000000 долларов!Где наши меценаты?Миллиардеры?Миллионеры?НИЩЕБРОДЫ!