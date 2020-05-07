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ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПОСТУПИЛА ПОМОЩЬ МАКТААРАЛУ
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danilov 07 Мая 2020 в 14:40:01
В Мактааральский район прибыла специальная группа специалистов из Узбекистана и необходимая техника. В том числе около 100 спецтехники и более 200 специалистов. Оборудование включает в себя пожарные машины, экскаваторы, тракторы, водонасосы, грузовики и автобусы, для перевозки граждан.

Рабочая группа из соседней страны будут помогать откачивать паводковые воды, отводить каналы и строить плотины. Они также будут участвовать в строительстве затопленного и поврежденного жилья. Служба поддержки Узбекистана заявила, что в ближайшее время прибудет еще больше рабочей силы и строительных материалов. Данные меры реализуются по специальному поручению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.









Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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  htmaker 07.05.2020 в 14:56:47   # 749152
Мужик сказал, мужик сделал
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  Pole13 07.05.2020 в 15:51:19   # 749154
Оперативно, молодцы!
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  vvka 07.05.2020 в 20:04:17   # 749156
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
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  toliktommy 07.05.2020 в 21:31:15   # 749161
Подаркама?
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  Васяй 07.05.2020 в 23:22:26   # 749170
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.
Не члены ОПГ,а опегешники,ласково,как на видео с судьей!
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  Васяй 07.05.2020 в 23:49:52   # 749172
Алишер Усманов перечислил пострадавшим макта-аральцам 5000000 долларов!Где наши меценаты?Миллиардеры?Миллионеры?НИЩЕБРОДЫ!
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  Мура45 08.05.2020 в 00:15:32   # 749176
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.


Это водохранилище - его инициатива и проект.
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  Absolute 08.05.2020 в 07:10:14   # 749186
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.

Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.
P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.
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  Walter 08.05.2020 в 08:44:16   # 749197
Цитата: Absolute от 08.05.2020 01:10:14
Цитата: vvka от 07.05.2020 14:04:17
Да уж. Мужик понимает - что это его вина. Отстроит поселки и дома за месяца два-три. За счет бюджета Узбекистана. И не вздумайте, Шавкат Миромонович перечислять деньги в бюджет - разворуют нищеброды у власти. Лучше пострадавшим семьям напрямую деньги в размере потерянного урожая, скота, имущества, и за моральный ущерб. Дешевле выйдет. А потом расстреляйте пожалуйста всех виновников трагедии, чтобы не повадно было. Молодец, настоящий мужик. Не то что государственные преступники, импоненты и члены ОПГ у нас.

Аблязов предлогал подать в суд и выйграть минимум 1млрд$. Им пригнать свою технику и оказать помощь выйдет гораздо дешевле, и не допустить прецедента на судебные тяжбы между двумя братскими народами. Вот и вся суть.
P.S. Узбеки умеют считать деньги, в отличие от наших с этим соглашусь.
Самый бесполезный в этой цепи это как раз аблязик. Сколько времени сидит в париже и пиздит вроде обо всем в итоге ни о чем. Где он со своими млрд-ми? Во время карантина? Да и сейчас во время потопа? Где этот пиздюк?
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  strannikpv 08.05.2020 в 09:25:15   # 749199
Цитата: Васяй от 07.05.2020 17:49:52
Алишер Усманов перечислил пострадавшим макта-аральцам 5000000 долларов!Где наши меценаты?Миллиардеры?Миллионеры?НИЩЕБРОДЫ!
Наши миценаты не то,чтобы помочь,они с удовольствием с этих денег покормились бы
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