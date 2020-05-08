В МЫРЗАКЕНТЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 500 НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

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danilov 08 Мая 2020 в 16:15:44
В ходе брифинга первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев отметил, что в зоне техногенных катастроф систематически работают сотрудники местной администрации и ДЧС.
«Мы прибыли в Мактааральский район по поручению Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева. Сейчас в зонах затопления задействовано более 300 сотрудников, 186 единиц техники. В частности, применяются спасательный, инженерный, водовозный и грузовые автомашины. С местными коллегами мы уже работаем третий день. Нынешняя задача - очистка коллекторов, рекультивация водотоков. В связи с тем, что более 50 водозаборных насосов работают днем и ночью, вчера было откачено 34 тысячи кубов воды. В результате значительно снизился уровень воды в селе Фирдоуси. Мы будем совместно работать до окончания чрезвычайной ситуации в регионе", - сказал Абдулла Хамидоллаулы.
В ходе брифинга заместитель акима Туркестанской области подчеркнул, что по решению государственной комиссии в селе Мырзакент Мактааральского района будет возведен новый микрорайон, куда будут полностью переселены села Женис, Жанатурмыс, Достык. Для строительства 500 жилых домов в Мырзакенте наметили площадь 50 гектаров земли. Каждая жилплощадь составит 100 квадратных метров. В новом жилом массиве будет полностью обеспечена вся инфраструктура. Также в планах строительство социальных объектов.
Также он отметил, что корпоративный фонд социального развития «Туркестан» пополняется за счет отечественных предпринимателей и граждан, благодаря которым уже поступило более 160 млн. долларов США.
«Российский предприниматель Алишер Усманов выплатил корпоративному фонду социального развития «Туркестан» 5 млн. долларов США. В списке получателей 30 420 эвакуированных жителей Мактааральского района, пострадавших от наводнения. Эти средства будут зачислены на лицевые счета эвакуированных 5202 семей.
Кроме того, в качестве гуманитарной помощи на склад штаба поступило 270 тонн продуктов питания, из них на сегодняшний день 90 тонн уже раздали жителям», - сказал С. Калкаманов.
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов сообщил, что задействовано более 1000 специалистов в сфере обороны страны.
«В настоящее время уровень воды снижается. Продолжается откачка воды из населенных пунктов Оргебас, Нурлы жол, Фирдоуси, Женис. По линии Министерства обороны, Национальной гвардии, Департаменте по чрезвычайным ситуациям и полиции сейчас работают 1365 человек. К примеру, 75 мотопомп были задействованы в откачке воды, 44 лодки доставке вещей из разрушенных домов населения », - сказал он.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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