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В МЫРЗАКЕНТЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 500 НОВЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
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danilov 08 Мая 2020 в 16:15:44
На площадке Региональной службы коммуникаций Туркестанской области заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев, начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов провели пресс-брифинг о проделанной работе по ликвидации последствий наводнения в Мактаарале.

В ходе брифинга первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев отметил, что в зоне техногенных катастроф систематически работают сотрудники местной администрации и ДЧС.
«Мы прибыли в Мактааральский район по поручению Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева. Сейчас в зонах затопления задействовано более 300 сотрудников, 186 единиц техники. В частности, применяются спасательный, инженерный, водовозный и грузовые автомашины. С местными коллегами мы уже работаем третий день. Нынешняя задача - очистка коллекторов, рекультивация водотоков. В связи с тем, что более 50 водозаборных насосов работают днем и ночью, вчера было откачено 34 тысячи кубов воды. В результате значительно снизился уровень воды в селе Фирдоуси. Мы будем совместно работать до окончания чрезвычайной ситуации в регионе", - сказал Абдулла Хамидоллаулы.
В ходе брифинга заместитель акима Туркестанской области подчеркнул, что по решению государственной комиссии в селе Мырзакент Мактааральского района будет возведен новый микрорайон, куда будут полностью переселены села Женис, Жанатурмыс, Достык. Для строительства 500 жилых домов в Мырзакенте наметили площадь 50 гектаров земли. Каждая жилплощадь составит 100 квадратных метров. В новом жилом массиве будет полностью обеспечена вся инфраструктура. Также в планах строительство социальных объектов.
Также он отметил, что корпоративный фонд социального развития «Туркестан» пополняется за счет отечественных предпринимателей и граждан, благодаря которым уже поступило более 160 млн. долларов США.
«Российский предприниматель Алишер Усманов выплатил корпоративному фонду социального развития «Туркестан» 5 млн. долларов США. В списке получателей 30 420 эвакуированных жителей Мактааральского района, пострадавших от наводнения. Эти средства будут зачислены на лицевые счета эвакуированных 5202 семей.
Кроме того, в качестве гуманитарной помощи на склад штаба поступило 270 тонн продуктов питания, из них на сегодняшний день 90 тонн уже раздали жителям», - сказал С. Калкаманов.
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Нургали Жунусов сообщил, что задействовано более 1000 специалистов в сфере обороны страны.
«В настоящее время уровень воды снижается. Продолжается откачка воды из населенных пунктов Оргебас, Нурлы жол, Фирдоуси, Женис. По линии Министерства обороны, Национальной гвардии, Департаменте по чрезвычайным ситуациям и полиции сейчас работают 1365 человек. К примеру, 75 мотопомп были задействованы в откачке воды, 44 лодки доставке вещей из разрушенных домов населения », - сказал он.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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