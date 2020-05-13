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Взрывы и крупный пожар на нефтяном танкере в Индонезии.
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danilov 12 Мая 2020 в 16:13:01
Сообщается, что утром 11 мая на борту танкера (класса Aframax) JAG LEELA (в прошлом PHOENIX STRENGTH) произошло несколько взрывов, за которыми последовал крупный пожар с клубами черного дыма. Танкер находится в сухом доке на верфи Белаван, Медан, в районе Малаккского пролива, Северная Суматра, Индонезия. Несколько рабочих получили ожоги и были госпитализированы. Как сообщается, неизвестное число рабочих, производящих ремонтные работы, находится внутри помещений танкера, возможны жертвы. Огонь, как сообщается, перекинулся на соседнее судно. Десятки пожарных машин и буксиров задействованы в тушении пожара. По состоянию на 0600 UTC 11 мая, огонь все еще бушует.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  divan 13.05.2020 в 01:18:33   # 749566
уже выгоднее сжечь свой танкер вместе с нефтью, и получить страховые выплаты, чем продавать нефть!
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