ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДТОПЛЕНИЯ В ЛЕНГЕРЕ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЯТ

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danilov 12 Мая 2020 в 16:36:56
Оперативную группу по устранению последствий стихии возглавил аким района Бауржан Омарбеков. В настоящее время рабочая группа из более 300 человек работает не покладая рук. Осмотрев подтопленные дворы и дома, глава региона поручил полностью устранить последствия селевого потока.
«Из-за выпадения обильных осадков произошло повышение уровня воды в реке Ленгерка. Последствия селевого потока полностью устранят. Для этого сейчас проводятся все необходимые работы. Самое главное – не пострадали люди. Потерь скота нет. Подтопленные дома будут полностью отремонтированы, а вокруг установят защитные ограждения», - сказал Умирзак Естаевич.
Следует отметить, в целях устранения последствий стихии на селеопасных участках совместно с акиматом района, службой по чрезвычайным ситуациям и местными жителями проводятся работы по очистке каналов. В этих работах задействовано 126 сотрудников, 31 спецтехника, 14 мотопомп. Кроме того, помощь оказывают сотрудники отдела ЧС Сайрамского и Тюлькубасского районов.
Напомним, 6 мая из-за сильных ливневых осадков в Толебийском районе в три раза поднялся уровень реки Ленгерка. Пострадавших граждан и разрушений нет. В результате перелива воды подтоплены два дома, 16 дворов, 6 сараев, одна баня и летняя кухня, расположенные вдоль реки.
Вместе с тем, в населенном пункте Жанауйым в связи с повреждением нескольких уличных газопроводов, расположенных вдоль реки, временно от подачи газа отключен 121 жилой дом. Также приостановлена работа водозаборного сооружения «Коктерек», более 3 тысяч домов в восточной части города Ленгер временно обеспечивают питьевой водой из скважины. Работы по устранению последствий подтопления продолжаются.
Пресс-служба акима Туркестанской области
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