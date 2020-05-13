В России запретили использовать аппараты ИВЛ, из-за которых горели московская больницы и больница в Санкт-Петербурге

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философ 13 Мая 2020 в 18:39:13
Аппараты «Авента-М» использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.
Во время пожара в московской больнице погибла одна пациентка, в Петербурге жертвами ЧП стали пять человек. Причина возгораний везде одна — из-за неисправности загорелись аппараты ИВЛ, выпущенные на Уральском приборостроительном заводе.
В конце апреля больница и завод, который входит в госкорпорацию «Ростех», заключили контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента-М». Цена контракта — 441 млн рублей, цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей.
Как выяснилось, отправленные ранее Россией в США аппараты оказались той же модели, которая, как предполагается, спровоцировала пожар. Такие аппараты никогда не использовались в США. Их пока не развернули в больницах, а сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
https://news.ngs.ru/more/69256120/
https://www.interfax.ru/russia/708403
https://www.rbc.ru/society/13/05/2020/5ebba5b49a7947d6fff7f62f?from=newsfeed
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