ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТОПЛЕНИИ В 3 РАЙОНАХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Путин, он же Конец Света.Путин пришел, как предсказывал Нострадамус, в 2000 году. И постепенно, незаметно начал душить демократию в западных странах. Путин всех гипнотизировал красотой и мудростью и люди забывали строить ливневую канализацию, строили свои дома вокруг артиллерийских складов, (внутри строили не подземные, а на поверхности склады в виде сараев). Строили дома у окончания взлетной полосы, а пилоты экономили на антиобледенении. Строили по берегам рек, потому что Совок душил и запрещал строить в охранной зоне.Никто ничего не замечал, все готовились к всеобщему счастью в 2030 годах, но в 2008 Путин погрузил весь мир в глубокий кризис и молча ушел. Из этого дерьма вылезали долго, мучительно, не полном составе. В 2012 году, по предсказаниям древних индейцев о конце света, Путин вернулся. В 2014 году забрал Крым, и все врачи во всех странах забыли что такое профилактика ОРВИ, мерили температуру и считали здоровыми инфицированных без клинических проявлений. Что будет когда Путин уйдет? Кончится электричество?