ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТОПЛЕНИИ В 3 РАЙОНАХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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danilov 14 Мая 2020 в 13:41:13
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13 мая в Туркестанской области в результате выпадения обильных осадков в предгорных районах произошел сход селевых потоков. В трех районах подтоплено 522 дворовых территорий, 4 дома, эвакуировано 258 человек. Откачана 1077 м3 воды. Об этом сообщил заместитель акима области Сакен Калкаманов.
По данным ДЧС области в результате поднятия уровня воды в реке Каскасу в Толебийском районе произошло затопления четырех домов, 376 дворовых территорий, размыло четыре моста местного значения и погибло восемь голов КРС и МРС. В районном центре, городе Ленгере подтоплено 20 дворов.
Проведена частичная эвакуация жителей села Султан Рабат в Ленгер, где организован эвакуационный пункт на 150 человек на базе профессионально технического колледжа № 8. В эвакопункте разместили 70 человек, в том числе 32 ребенка. 80 эвакуированных жителей разместились у родственников. В районе дополнительно подготовлен второй эвакуационный пункт на 150 человек в многофункциональном колледже № 9 поселка Коксаек.
В Казыгуртском районе подтоплено шесть дворов и прилегающая территория поликлиники «Семби» в поселке Каржан. Из сельского округа Сабыра Рахимова силами ДЧС Туркестанской области проведена частичная эвакуация населения. В село Кокибел вывезено 133 человека, из них 45 детей. Все эвакуированные разъехались по родственникам. В зоне подтопления проводятся работы по очистке арыков.
В Байдибекском районе в результате перелива воды из канала Туракты в сельском округе Акбастау в воде оказались 13 дворовых территорий трех населенных пунктов. Уровень воды достигает 20 см. Силами ДЧС из села Туракты эвакуировано 55 человек, из них 18 детей, в эвакопункт сш им.Ш. Валиханова в селе Акбастау.
В ДЧС Туркестанской области создан оперативный штаб из сотрудников департамента, местных исполнительных органов и полиции. Для ликвидации последствий затопления привлечено 612 специалистов, 84 единицы спецтехники и 47 мотопомп.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
ИЗ-ЗА ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ДОЖДЕЙ ПОВЫСИЛСЯ УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКАХ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с этим на местном уровне объявлена чрезвычайная ситуация, создан специальный штаб. Глава региона Умирзак Шукеев посетил населенные пункты, пострадавшие от стихии в Толебийском районе. В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и поднятием уровня воды в реках, подтопленными оказались подворья 260 жилых домов в шести населенных пунктах. Все жители эвакуированы в безопасную зону. Кроме того, в сельском округе Каскасу размыто четыре моста.
«Только за 40 минут выпала месячная норма осадков. Это естественное явление, которое произошло впервые за последние годы. Всех жителей эвакуировали в безопасную зону. Не волнуйтесь, дома охраняются сотрудниками полиции. Для жителей опасность представляют саманные дома. Сейчас все районы спешат оказать помощь», - сказал Умирзак Естаевич во время встречи с жителями Толебийского района.
Следует отметить, первая помощь сегодня ночью была оказана Казыгуртским, Сайрамским и Ордабасинским районами. Организовав эвакуацию населения, жителей обеспечили необходимыми предметами первой необходимости и горячим питанием.
Пресс-служба акима Туркестанской области
УМИРЗАК ШУКЕЕВ: ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НАВОДНЕНИЯ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ МАКТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА
Ущерб, причиненный гражданам в результате ливневых дождей, будет определен решением специальной экспертной комиссии. Вопрос о реконструкции непригодных либо нуждающихся в ремонте домов находится на рассмотрении. Об этом на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
«Мы своими силами устраним последствия чрезвычайной ситуации местного уровня. У нас достаточно опыта, для этого мы используем опыт Мактааральского района. Подтопленные территории разделили на сектора и закрепили за ними ответственных руководителей районов, подоспевших на помощь. Есть все возможности для преодоления чрезвычайной ситуации», - сказал Умирзак Шукеев на заседании штаба.
Напомним, в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в Туркестанской области оказались подтопленными несколько районов. В Толебийском, Казыгуртском, Байдибекском районах подтопило подворья 522 жилых домов, 4 дома, эвакуировано 258 человек. В ликвидации последствий стихии задействовано 612 специалистов, 84 единицы техники и 47 мотопомп.
Пресс-служба акима Туркестанской области
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 14.05.2020 в 14:43:02 # 749745
Выкладывать новости когда не влом?
Или это место где пару человек друг друга по традиции дерьмом поливают?
Какие принципы у портала вобще?
Не, ну реально хочется знать просто. А то заходишь сюда постоянно то тишина несколько дней, то как прорвет публикациями. Хрен пойми.
У нас кроме дождя за день больше ничего не произошло?
Просто я запутался как с ресурсу относится либо новости, либо высеры митингующих комментаторов (включая меня же).
Цитата: alpha_portal от 14.05.2020 08:43:02
Что такое агенство гражданской журналистики?
Что такое агенство гражданской журналистики?
..и радывавещания
Путин пришел, как предсказывал Нострадамус, в 2000 году. И постепенно, незаметно начал душить демократию в западных странах. Путин всех гипнотизировал красотой и мудростью и люди забывали строить ливневую канализацию, строили свои дома вокруг артиллерийских складов, (внутри строили не подземные, а на поверхности склады в виде сараев). Строили дома у окончания взлетной полосы, а пилоты экономили на антиобледенении. Строили по берегам рек, потому что Совок душил и запрещал строить в охранной зоне.
Никто ничего не замечал, все готовились к всеобщему счастью в 2030 годах, но в 2008 Путин погрузил весь мир в глубокий кризис и молча ушел. Из этого дерьма вылезали долго, мучительно, не полном составе. В 2012 году, по предсказаниям древних индейцев о конце света, Путин вернулся. В 2014 году забрал Крым, и все врачи во всех странах забыли что такое профилактика ОРВИ, мерили температуру и считали здоровыми инфицированных без клинических проявлений. Что будет когда Путин уйдет? Кончится электричество?
Цитата: bolatbol от 14.05.2020 09:32:09
Путин, он же Конец Света.
Путин пришел, как предсказывал Нострадамус, в 2000 году. И постепенно, незаметно начал душить демократию в западных странах. Путин всех гипнотизировал красотой и мудростью и люди забывали строить ливневую канализацию, строили свои дома вокруг артиллерийских складов, (внутри строили не подземные, а на поверхности склады в виде сараев). Строили дома у окончания взлетной полосы, а пилоты экономили на антиобледенении. Строили по берегам рек, потому что Совок душил и запрещал строить в охранной зоне.
Никто ничего не замечал, все готовились к всеобщему счастью в 2030 годах, но в 2008 Путин погрузил весь мир в глубокий кризис и молча ушел. Из этого дерьма вылезали долго, мучительно, не полном составе. В 2012 году, по предсказаниям древних индейцев о конце света, Путин вернулся. В 2014 году забрал Крым, и все врачи во всех странах забыли что такое профилактика ОРВИ, мерили температуру и считали здоровыми инфицированных без клинических проявлений. Что будет когда Путин уйдет? Кончится электричество?
Путин, он же Конец Света.
Путин пришел, как предсказывал Нострадамус, в 2000 году. И постепенно, незаметно начал душить демократию в западных странах. Путин всех гипнотизировал красотой и мудростью и люди забывали строить ливневую канализацию, строили свои дома вокруг артиллерийских складов, (внутри строили не подземные, а на поверхности склады в виде сараев). Строили дома у окончания взлетной полосы, а пилоты экономили на антиобледенении. Строили по берегам рек, потому что Совок душил и запрещал строить в охранной зоне.
Никто ничего не замечал, все готовились к всеобщему счастью в 2030 годах, но в 2008 Путин погрузил весь мир в глубокий кризис и молча ушел. Из этого дерьма вылезали долго, мучительно, не полном составе. В 2012 году, по предсказаниям древних индейцев о конце света, Путин вернулся. В 2014 году забрал Крым, и все врачи во всех странах забыли что такое профилактика ОРВИ, мерили температуру и считали здоровыми инфицированных без клинических проявлений. Что будет когда Путин уйдет? Кончится электричество?