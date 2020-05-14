Количество умерших от COVID-19 во Франции растет второй день подряд

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danilov 14 Мая 2020 в 19:59:36
«После того, как в воскресенье зафиксировано самое низкое ежедневное количество погибших с начала карантина - 70 летальных случаев за 24 часа, этот показатель снова резко вырос до 263 во вторник и 348 за минувшие сутки», — говорится в сообщении Национального управления здравоохранения Франции. Общее количество погибших от коронавируса на данный момент – 26 991
Также сообщается, что за сутки в стране зарегистрировали 708 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как вчера это число составляло 456. Всего во Франции подтверждены более 178 тысяч заражений коронавирусом.
С 11 мая Франция начала масштабное ослабление карантина. Люди массово выходят на улицы праздновать «окончание карантина», зачастую игнорируя предписаниями о дистанцировании и избегании крупных собраний людей
Гипотеза возврата к жесткой изоляции обсуждалась на заседании совета министров Франции с участием президента Эмманюэля Макрона, передал телеканал BFMTV со ссылкой на официального представителя правительства Сибет Ндиай.
Макрон заявил министрам, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.
• Первая такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы.
• Вторым тревожным периодом является предстоящий отпускной сезон и ожидаемые поездки французов за границу.
• И третьей, неопределенной по времени, причиной повторной изоляции может стать внезапная деградация эпидемиологической обстановки.