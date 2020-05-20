Тенгизкое месторождение могут закрыть из-за коронавируса

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danilov 20 Мая 2020 в 16:37:46
Тенгизкое месторождение может быть закрыто из-за коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказала главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.
На данный момент на Тенгизе зарегистрировано 935 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Учитывая рост заболеваемости на Тенгизском месторождении, был принят план и график работ, направленных на снижение заболеваемости. В настоящее время необходимо увеличить контроль за заболеваемостью, в противном случае возможно закрытие предприятия, - сообщила она.
По ее словам, сейчас увеличилось количество заболеваний в закрытых коллективах. Так, порядка 101 человек заболело в Шымкенте в компании "ПетроКазахстан Ойл Продакшн", 23 человека заболело в подрядных организациях сотрудничающих с компанией и среди контактных в домашних очагах уже 69. 34 случая заболевания на руднике "Казахмыс" в Карагандинской области.
https://www.zakon.kz/5023412-tengizkoe-mestorozhdenie-mogut-zakryt.html
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