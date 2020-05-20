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США: Мичиган: прорыв плотины
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danilov 21 Мая 2020 в 08:44:09
Оффициально причина это несколько дождливых дней. . Г-жа губернаторша сказала что графство Мидланд может оказаться под 9 футами воды. Более 10000 людей эвакуировано.
https://www.clickondetroit.com/news/local/2020/05/20/watch-live-michigan-gov-whitmer-gives-update-on-states-response-to-flooding-dam-conditions/
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