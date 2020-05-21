Рыбу из водоёмов Мактааральского района признали непригодной для употребления в пищу

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Pole13 21 Мая 2020 в 11:06:42
Рыбу, попавшую в водоёмы Мактааральского района Туркестанской области в результате наводнения, признали непригодной для употребления по результатам лабораторных анализов, сообщили в Региональной службе коммуникаций.
"Рыба в сточных водах, попавшая из Сардобинского водохранилища на территорию Мактааральского района, непригодна для употребления. Во внутренних органах рыбы из затопленных районов обнаружено несколько видов бактерий", – говорится в сообщении.
Исследования провели специалисты Республиканской ветеринарной лаборатории Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
"12 мая мы отправили на анализ четыре рыбы из затопленных районов. Сегодня получили результаты экспертизы. Исходя из полученных данных, мы просим людей не ловить рыбу в затопленных районах. Мы будем пресекать факты рыболовства, которых не должно быть", – сказал начальник управления рыбного хозяйства Шакен Боранбай.
Туркестанская областная территориальная инспекция приступила к уничтожению рыбы в сточных водах. Среди местного населения проводят разъяснительную работу, рассказывая о причинах запрещения рыболовства и опасности употребления рыбы в пищу.
Жителям сёл Мактааральского района, пострадавшего от наводнения, накануне запретили ловить рыбу в водоёмах до получения результатов лабораторных исследований, чтобы предотвратить случаи отравления.
Наводнение в Туркестанской области произошло из-за прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане. Пострадали больше 1030 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и Дом культуры. Из 14 населённых пунктов временно эвакуировали более 31 тысячи человек. 13 мая стало известно, что из-за сильного дождя в регионе размыло четыре моста, в Шымкенте затопило 60 дворов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Давно уже ходит рассылка следующего характера:"
Тоже приходила на вацап.
В принципе, так и есть - опасно такую рыбу употреблять.
Нет никакой гарантии, что рыбу с тех районов не будут продавать
С Арнасайской впадины она защищена дамбой катастрофического сброса. Через Киров-канал если только - но не факт, скорее всего.
Практичный 21.05.2020 в 18:14:26 # 750586
Цитата: EPon от 21.05.2020 11:26:52а то что по течению реки туалетов куча? И предприятия сливают отходы не рассылали?
Давно уже ходит рассылка следующего характера:" Просьба, не ешьте рыбу год или два. Недавний селевой поток разнес туалеты 10 тысяч домов, и вся нечисть вылилась в воды Сыр-Дарьи. Есть угроза инфекционных заболеваний - тиф, сифилис, гепатит и прочие кишечные палочки. Наш сосед работает в тех краях на строительных работах. Он утверждает, что унеслись потоком и мазараты, кладбищенские захоронения. Передайте друг другу это предупреждение не есть рыбу, позаботьтесь о здоровье своих близких."
Давно уже ходит рассылка следующего характера:" Просьба, не ешьте рыбу год или два. Недавний селевой поток разнес туалеты 10 тысяч домов, и вся нечисть вылилась в воды Сыр-Дарьи. Есть угроза инфекционных заболеваний - тиф, сифилис, гепатит и прочие кишечные палочки. Наш сосед работает в тех краях на строительных работах. Он утверждает, что унеслись потоком и мазараты, кладбищенские захоронения. Передайте друг другу это предупреждение не есть рыбу, позаботьтесь о здоровье своих близких."