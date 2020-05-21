Рыбу из водоёмов Мактааральского района признали непригодной для употребления в пищу

Давно уже ходит рассылка следующего характера:" Просьба, не ешьте рыбу год или два. Недавний селевой поток разнес туалеты 10 тысяч домов, и вся нечисть вылилась в воды Сыр-Дарьи. Есть угроза инфекционных заболеваний - тиф, сифилис, гепатит и прочие кишечные палочки. Наш сосед работает в тех краях на строительных работах. Он утверждает, что унеслись потоком и мазараты, кладбищенские захоронения. Передайте друг другу это предупреждение не есть рыбу, позаботьтесь о здоровье своих близких."